Пускать ракеты на французском космодроме будет некому

Гвианский космический центр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На космодроме Куру законсервировали оборудование

Больше десяти лет с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой среднего класса, которая выводила на различные орбиты космические аппараты, была российская ракета «Союз СТ».

- Около 90 человек - специалисты НПО имени Лавочкина, ракетного-космического центра «Прогресс» и Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры покинут космодром Куру через несколько дней, когда будет завершена консервация оборудования, - рассказал в эфире Радио «КП» генеральный директор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

- А французские специалисты не могут сами провести запуск ракеты ракеты «Союз СТ»? Все-таки столько лет она используется во Французской Гвиане?

- Нет, это исключено.

- В апреле должен был состояться важный для европейцев запуск двух навигационных спутников «Галилео». Они должны были быть выведены российской ракетой-носителем «Союз СТ» и разгонным блоком «Фрегат».

- Да, 5 апреля по Москве – на космодроме это уже будет 6-го апреля - должен был состояться запуск двух аппаратов «Галилео» европейской навигационной группировки. По всей видимости он будет отложен. Это действительно важная программа для Евросоюза, такая же, как для нас ГЛОНАСС.

- А кто будет платить за хранение ракеты и разгонного блока? Ракета – не игрушка, которую можно просто положить на склад и забыть…

- Законсервированное оборудование, матчасть может храниться несколько лет. Сейчас мы анализируем положения наших контрактных обязательств. По нашей предварительной оценке, это ситуация форс-мажора. Мы с нашими партнерами из французского космического агентства будем проводить дополнительные переговоры на предмет того, как урегулировать эту ситуацию в дальнейшем.

Спутники OneWeb отправим на орбиту

- Дмитрий Владимирович, в ближайшее время - в марте – должен состояться пуск спутников системы OneWeb. Изначально это была британская система обеспечения широкополосного Интернета. Будут ли тут какие-то изменения?

- Да, пуск должен состояться в ночь с 4 на 5 марта. Аппараты уже под обтекателем, скоро должен состояться вывоз ракеты на стартовый стол.

В проекте OneWeb акционеры не только правительство Великобритании. Большой пакет акций у индийского акционера, у европейцев, у других. Это международная группировка. Здесь окончательное решение - за компанией OneWeb, в состав совета директоров которой входят различные представители. Мы считаем, что в их интересах продолжить запуски, поскольку большую часть финансовых средств мы получили, матчасть изготовлена. Думаю, стрелять себе в ногу они не будут. Но – посмотрим.

- На пуск обычно прилетают многие специалисты, задействованные в проекте. Но на этот раз, как я понимаю, непонятно смогут ли они добраться на Байконур, так как Великобритания отменила рейсы в Россию.

- Там задействованы технические специалисты не столько из Великобритании, сколько из США, и Европы. Много французов. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы готовы продолжать исполнять наши контрактные обязательства по данному проекту.

- Пока никаких заявлений со стороны туманного Альбиона или со стороны Индии по поводу этого проекта не прозвучало…

- Это так. И это внушает осторожный оптимизм.

Про будущих туристов

- Главкосмос – компания, которая много делает для развития космического туризма. В конце прошлого года впервые два туриста - японцы - отправились на Международную космическую станцию с нашим космонавтом Александром Мисуркиным. Я знаю, что были планы продолжить такие полеты в корабле «Союз» с двумя туристами на борту. Есть ли уже какие-то предварительные договоренности? Могут ли на эту программу повлиять санкции - европейские, американские?

- Нынешняя геополитическая ситуация, конечно, не способствует активизации интереса к космическому туризму в целом. Мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, с их представителями. Сейчас по заказу Роскосмоса изготавливаются ракеты-носитель «Союз» в один транспортный пилотируемый корабль…

- … под туристов?

- Да. Он будет готов к концу 2023 года. Так что время на подготовку экипажа для такого полета еще есть.

- То есть мы найдем тех, кто захочет на ней слетать?

- Мир не ограничивается теми странами, которые объявили так называемые санкции. Мы продолжаем взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки. И с европейскими даже нашими партнерами продолжается работа. Наши предложения весьма конкурентоспособны и по цене, и по надежности, по скорости доставки…

На МКС без России не обойтись

Не первый раз политики пытаются придумать какие-то санкции, чтобы ограничить сотрудничество с Россией на Международной космической станции. Напомню, что МКС - это результат совместной деятельности пятнадцати стран. Но главные роли в проекте – за Россией и США.

Заметьте: президент Байден заикнулся о санкциях, касающихся космической деятельности. А уже через несколько часов от NASA было разъяснение: все, что касается МКС под санкции не подпадает.

Дело в том, что именно служебный модуль российского сегмента «Звезда» обеспечивает ориентацию станции. Если необходимо поднять орбиту или спустить станцию с орбиты задействуются двигатели нашего грузового корабля «Прогресс».

На орбите сейчас находится громадное, фантастическое сооружение. Никогда в мире человечество такого не делало еще – это 440 тонн металла, пластика, солнечных батарей. МКС занимает площадь почти в два футбольных поля. Управляют ею два Центра управления полетом - в Хьюстоне и в подмосковном Королеве.

Без России грамотно свести Международную космическую станцию с орбиты невозможно. А это придется делать рано или поздно.

Только у России есть такой уникальный опыт. Мы сводили в 2001 году с орбиты станцию «Мир». Она весила 140 тонн и понадобилась филигранная операция для того, чтобы затопить остатки этой станции в несудоходном районе Тихого океана.

С Международной космической станцией будет гораздо сложнее, потому что масса гораздо больше и площадь гораздо больше. Так что МКС вольно или невольно остается совместным проектом.

А вот судьба перекрестных полетов, о которых предварительной договаривались Роскосмос и NASA, как я понимаю, теперь под вопросом. Была идея в этом году отправить на МКС на корабле Crew Dragon нашего космонавта Анну Кикину (сейчас она входит в состав дублирующего экипажа корабля «Союз МС-21»). А на «Союзе МС-22» в сентябре мог отправиться на станцию американский астронавт Франциско Рубио.

Судьба перекрестных полетов, о которых предварительной договаривались Роскосмос и NASA теперь под вопросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Венеру – в гордом одиночестве

Венера – ближайшая к нам планета Солнечной системы. Но, в отличие от Марса, она не избалована вниманием: условия на поверхности не слишком гостеприимные. Тем не менее советские космические аппараты долетали и исследовали Венеру.

Но с конца 80-х годов прошлого века наши ученые не имели возможности отправить к Венере новый аппарат. Проект «Венера Д» (Д – это индекс надежды и означает «долгоживущая»)- российская автоматическая межпланетная станция, которая должна быть запущена в конце этого десятилетия. Предполагалось, что на станции будут располагаться и американские научные приборы.

Теперь, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, американцев попросили выйти из проекта.

А на Марс - вместе

В августе-сентябре этого года должен с Байконура отправиться на Красную планету перелётный модуль и спускаемый аппарат с марсоходом на борту. Проект называется «ЭкзоМарс» - совместная работа Европейского космического агентства и Роскосмоса.

Пока никаких заявлений по поводу запуска «ЭкзоМарса» не делали. Запустить его в открывающееся окно, когда Земля и Марс оказываются максимально близко друг от друга – в интересах ЕКА. Пуск межпланетной станции уже откладывался из-за пандемии. И дальше тянуть с реализацией проекта не стоит.

На наших двигателях

Еще один космический проект, к которому NASA старается сейчас особо не привлекать внимание космического начальства – это использование в ракетах «Атлас-5» и «Антарес» российских двигателей РД-180 и РД-181. Совсем недавно - 21 января - стартовал «Атлас-5» с российскими двигателями. И заменить их американскими в ближайшие годы невозможно.

Про микроэлектронику

Европейцы заявили о том, что России нужно запретить продавать напрямую или косвенно товары или технологии, подходящие для использования в авиационной или космической промышленности в России.

Что это означает для отечественной космонавтики? В первую очередь идет речь о возможном дефиците специальной, космической, микроэлектроники, к которой надежности которой предъявляются дополнительные требования.

Но, как сказал Дмитрий Рогозин, угрозы лишить Роскосмос возможности закупать специальную микроэлектронику звучат уже почти десять лет. За это время там, где возможно, научились использовать отечественные комплектующие.

Но в мире нет ни одной страны, которая бы сама производила весь спектр электронных товаров. Откажут России в продаже комплектующих на Западе – есть возможность заказать технику в Китае, который сейчас бурно развивает производство микроэлектроники.

- Нам придется для этого несколько перегруппироваться, - заметил Рогозин. – Но работы по созданию новых систем остановлены не будут. Мы будем двигаться по плану.