Ангелу Меркель обокрали в магазине

У Меркель украли кошелек в магазине Фото: REUTERS

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель обокрали в берлинском супермаркете, куда она зашла за покупками. В полиции подтвердили, что получили заявление от 67-летней женщины, но наотрез отказались сообщать какие-либо подробности.

Известно, что Ангела Меркель в сопровождении как минимум одного телохранителя из Федерального ведомства уголовной полиции Германии (структуры, аналогичной американскому ФБР) зашла за покупками в супермаркет, расположенный в районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Занимаясь шопингом, дамскую сумочку Меркель повесила на тележку для продуктов. Только когда дело дошло до оплаты покупок на кассе выяснилось, что злоумышленнику удалось, оставшись незамеченным, вытащить из сумки кошелек экс-канцлера, в котором находилась банковская карта, водительское удостоверение и наличные.

После обращения Меркель с заявлением о краже в полицию правоохранители изъяли записи с камер наблюдения в супермаркете, однако неназванный источник среди силовиков заявил, что это скорее всего ничего не даст, поскольку экс-канцлера наверняка обокрал профессиональный преступник, сумевший укрыть свое лицо от видеокамер.

В офисе Меркель комментировать инцидент отказались, хотя и не стали отрицать сам факт происшествия, сообщило издание Bild.