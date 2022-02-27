Группа Spice Girls объединится, чтобы выступить на юбилее королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II Фото: REUTERS

Официальные мероприятия по случаю празднования платинового юбилея нахождения на престоле Елизаветы II состоятся в Великобритании с 2 по 5 июня. Именно в июне прошла ее коронация. 70 лет назад, в феврале 1952 года принцесса Елизавета сразу после смерти своего отца – короля Георга VI - была провозглашена королевой.

В честь монарха состоится праздничный парад, а в Соборе св. Павла - торжественная служба. В Лондоне, а также в других городах пройдут фестивали и концерты. В Букингемском дворце 4 июня для членов королевской семьи, а также близких друзей Ее Величества пройдет праздничный концерт.

И, как сообщают приближенные, с высокой долей вероятности на нем выступит группа Spice Girls, которая специально воссоединится для главного события этого года. В последний раз солистки выступали вместе 10 лет назад, на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Участницы женского коллектива - Виктория Бекхэм, Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Мелани Браун, Эмма Бантон – не раз говорили, что больше не будут выходить на сцену вместе. Исключение они пообещали делать лишь в самых важных случаях.