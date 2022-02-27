Американские власти решили скрыть информацию о биолабораториях на Украине

Dласти США решили подстраховаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свете спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины, власти США решили подстраховаться – они удалили с официального сайта своего посольства в Киеве активные ссылки и ряд документов, касающихся биологических лабораторий, расположенных в Незалежной.

– Приоритетами Программы снижения биологической угрозы на Украине является консолидация усилий по изучению патогенов и токсинов, вызывающих озабоченность в плане безопасности, а также дальнейшее обеспечение того, чтобы Украина могла выявлять и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенами, до того, как они создадут угрозу безопасности или стабильности, – говорится в соответствующем разделе на сайте американского посольства на Украине.

В то же время ряд экспертов уверены, что лаборатории США на украинской территории занимались разработкой биологического оружия.

В частности, в пользу этой версии говорит и тот факт, что доступ не то, что к разработкам, а даже в сами здания лабораторий был строго запрещен всем, включая представителей власти Украины.

Сам факт наличия исследовательских учреждений подобного типа под эгидой Пентагона Украина признала лишь два года назад, хотя неофициальная информация об американских военных биолабораториях на «независимой» украинской земле появилась значительно раньше.

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