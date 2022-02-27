«Поговорите с орангутангом»: Легендарный инвестор опубликовал письмо

Уоррен Баффет написал ежегодное обращение к акционерам Фото: REUTERS

Американский предприниматель, миллиардер, один из крупнейших инвесторов и основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет написал ежегодное обращение к акционерам. Подобные письма Баффет публикует с 1965 года.

В нынешнем письме предприниматель порассуждал о гигантах, которые помогают ему зарабатывать деньги. В частности, о компании Apple, а также о ее генеральном директоре Тиме Куке. По мнению миллиардера, именно грамотное управление корпорацией, которое осуществляет Кук, ведет компанию к прибыли в столь непростое время.

Аналитики, детально разбирающие каждый шаг мегауспешного инвестора, отметили, что в прошлом году Баффет больше продавал ценные бумаги, чем приобретал их. А также усиленно накапливал свободные средства.

Объясняя этот шаг, Баффет в своем письме заявил, что на данный момент на рынке есть мало того, что его вдохновляет.

Кроме того, 91-летний миллиардер объяснил, для чего он пишет ежегодные послания, к которым сразу же прикипает внимание не только акционеров Berkshire Hathaway, но и всего делового сообщества.

По мнению Баффета, изложение мыслей в письменном виде помогает ему самому многое осознать или переосмыслить. Такое положение вещей миллиардер назвал «эффектом орангутанга».

– Если вы посадите перед собой орангутанга и постараетесь растолковать ему одну из самых ценных для вас идей, то приведете примата в полное замешательство, но ваши собственные мысли на этот счет прояснятся, – пояснил легендарный инвестор.