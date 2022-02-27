Письма с Украины: Мы 8 лет ждали прихода России. Только бы не назад

Сейчас в Киеве хаос. Бесконтрольно раздали оружие, из-за чего тероборона стреляет по всем подряд, им мерещатся «российские диверсанты» Фото: REUTERS

Мой Телеграм-канал разрывается. Сотни сообщений от подписчиков со всей Украины, желающих помочь российском силам Люди присылают карты, на которых отмечены позиции украинской армии, географические координаты блокпостов, фотографии идущих к фронту колонн, данные на руководителей территориальной обороны… Русская Украина занялась привычным делом – партизанщиной, пусть и виртуальной.

Я боялся, что с началом операции те люди, что писали мне о нашей общей истории и культуре, не поймут задач этой кампании и отвернутся. Но они быстро осознали, что происходит. И изо всех сил стараются помочь.

А еще они продолжают писать мне письма, которые вряд ли кого-то оставят равнодушными.

«Надежду убили»

«Сложно передать, что творится в душе. Адекватные жители Украины ждали этого 8 лет. За 5 лет Порошенко надежду похоронили - оставалось только радоваться за успехи России и наблюдать за стремительной деградацией Украины.

2019 год стал годом новой надежды - полгода нацисты сидели по норам и боялись лозунгов, под которыми народ выбрал Зеленского. Через год надежду убили самым циничным образом.

И вот сейчас, когда происходит невероятное, в душе все равно копошится мерзкий червяк сомнения - а вдруг переговоры, а вдруг снова Украина. Тогда все зря, все эти 8 лет чувства чужого на собственной земле, когда ты один в своей ежедневной среде и любое инакомыслие подвергается обструкции.

Когда ты растишь детей и пытаешься их оградить от повсеместной пропаганды, и при этом молчать и говорить об этом только с проверенными единомышленниками.

2019 год стал годом новой надежды - полгода нацисты сидели по норам и боялись лозунгов, под которыми народ выбрал Зеленского Фото: REUTERS

И какое же негодование растет в душе, когда видишь эти лживые митинги «за мир» в Москве, этих бессовестных актеров, которым нет ничего дороже денег, когда коллеги из России пишут тебе слова соболезнования, что «наши власти совсем с катушек съехали»…

Так и хочется сказать - заткнитесь там, и да, мы будем держаться - 8 лет держались и ждали, и еще немного продержимся.

Господи, помоги ребятам! Чтобы как можно меньше было потерь. Киев, 26.02.2022».

Сейчас в Киеве хаос Фото: EAST NEWS

«Недогосударство разваливается»

«Вот только начала писать, как громко шарахнуло совсем рядом, где военная часть украинской Нацгвардии…

Мы ждем прихода России, ее справедливого возвращения на исконно русские киевские холмы. Это мертворожденное недогосударство разваливается, потому что вся его короткая история – обман. Смысл его существования - АнтиРоссия, власти бесконечно продажны и вороваты. С самого начала, еще с 90-х, был взят непримиримый курс на подавление и истребление всего русского.

Сначала исчезли русские школы в русскоязычном Киеве, потом телевидение… Не мне вам это все перечислять, но факт страшен: многие русские, русскоязычные киевляне на русском языке говорят о России с ненавистью и презрением. Доходит до скандалов, разводов, раздора в семьях. Из-за таких разногласий мы ссорились с покойным отцом, брат считал меня сумасшедшей… Увы! Пропаганда 30 лет трудилась не зря, и что теперь с этим делать, как это лечить, непонятно!

Воинствующая серость и однообразие, упадок образования, искусства и науки, религиозные распри. Что ждет наших детей и внуков?

Мы хотим домой. Отпустите западную Украину туда, куда она так жаждала, вместе нам все равно не жить…»

Украинским силовикам везде мерещатся диверсанты Фото: EAST NEWS

«Будьте осторожны!»

«Пишу из Киева. Мы всей семьей ждем, когда же нас освободят наши. Мы, русские киевляне, страдаем от оккупационного проамериканского режима 8 лет. До 2014-го мы жили нормально, а постепенно стараниями антинародного режима нас и многих жителей Украины довели до крайней бедности.

Плюс у нас откровенная диктатура. Свобода слова отсутствует, протестующих записывают в «агенты Кремля» и запугивают либо преследуют по сфабрикованным уголовным делам. При Зеленском стало еще хуже, чем было при Порошенко. Потому ждем не дождемся свержения его мерзкого режима.

Сейчас в Киеве хаос. Бесконтрольно раздали оружие, из-за чего тероборона стреляет по всем подряд, им мерещатся «российские диверсанты». Официальная пропаганда призывает оболваненных мирных жителей прыгать под танки, кидать «коктейли Молотова» в российскую бронетехнику. Мыслящие киевляне считают, что это нужно режиму Зеленского для того, чтобы потом обвинить РФ в массовых убийствах мирных жителей.

Передайте от меня привет всем российским военным, которые сейчас на территории Украины, особенно тем, кто находится к западу и северо-запад от Киева. Мы, русские жители Киева, ждем вас. Но будьте осторожны, здесь немало и враждебно настроенных людей. Желаю скорейшей Победы! (Анонимно, ибо имя опасно раскрывать, меня легко вычислят)».

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Официальная пропаганда призывает оболваненных мирных жителей прыгать под танки, кидать «коктейли Молотова» в российскую бронетехнику Фото: REUTERS

«Еще с 2014 года было ясно, что договориться с новыми властями Украины не удастся никаким образом. К сожалению, за эти 8 лет бесплодной говорильни им удалось вырастить еще одно поколение зомбированной молодежи. Рано или поздно этот нарыв нужно было вскрывать, как пришлось вскрывать чеченский нарыв в 1999 году. Ведь тогда мы ушли оттуда и «оставили их в покое». Время покоя они использовали для накачки военных мускулов.

Точно так же и на Украине все эти годы экономика рушилась, но военная составляющая всячески поддерживалась. Кроме того, через действующую армию прогнали большое количество народу, повязав их кровью.

Мы можем разгромить украинскую армию и нацбаты, но вот выиграть битву за умы будет сложнее».

Пропаганда телевизора

«Пишу Вам из русского города Сумы. Русским он был еще с тех пор, как первопоселенцы, бежавшие из-под Белой Церкви в 1652 году (около 100 семей) решили основаться здесь, в месте слияния трех рек. Письмо на разрешение основать здесь казачий городок отправили Алексею Михайловичу, царю русскому. Он же и дал добро.

К чему этот экскурс?! Я узнал это в 5-м классе, живя уже в «незалежной» и с тех пор знал, что исторически, исконно - город русский. Да вот только многие из тех, кто знает об этом - предпочитает либо молчать, либо не осознавать. И все это было плавно: сначала стали документы заполняться только на украинском, потом переделываться учебники, переписываться история...

После 2014-го отчаянно, стремительно поползла ненависть к русскому слову, к России, а у некоторых - вообще ко всему русскому (ну кроме газа, электричества и бензина). С 90-х прошло не так много лет, но бандеризация и неонационализм стал как бы и не предосудительным, и в городе, да и в стране.

Буду заканчивать, соседи приходили просить стеклянные бутылки... Чтобы отдать в тероборону. Я отказал, поругался с женой. Объясняю, что именно эту «украинскую» власть нам и стоит опасаться... Но тяжело бороться с пропагандой телевизора. Пока в городе, в нашем районе тихо, но люди испуганы, ждут сирен.

Знаю и верю, что Верховный до последнего пытался решить вопрос с западом мирно, но они сделали вид, будто никто ничего не говорил и ни о чем не предупреждал».

В стране откровенная диктатура Фото: REUTERS

«У нас есть шанс на жизнь»

«Я не застал распад Союза. Однако потенциал той страны себе очень ясно представляю. После распада весь западный мир смотрел с завистью и нескрываемой злостью на нового «европейского» соперника. А большая часть нашего населения, готова была отдаться немецкому барону и американскому сэру.

К возрасту моего взросления, я начал осознавать, что в стране буквально ничего не происходит. Полная, тотальная пустота. Отсутствие каких-либо достижений и поводов для гордости. В 2014 мы пришли к точке кипения. Народное негодование соединилось с народной глупостью и кретинизмом галицкой элиты. На это наложилось отсутствие честных влиятельных людей и почва, подготовленная американцами. И завертелось.

Период с 2015 по 2021 - это просто пустота. Забытие. Забвение. Бесконечные потоки вранья, бреда, лицемерия, гуманитарного и материального насилия со стороны Запада. А народ, как скот: привыкает к грязи, ужасному уровню жизни, отсутствию зарплат и пенсий. Главное, что у нас как не у «москалей».

И теперь я и многие другие жители Украины, получили ответ. Кардинальными мерами, большими тратами, но Россия спасает нас и себя! Есть шанс на жизнь!

Только не верьте никому из бывшей власти, даже местной! Они тотальные лицемеры! Проводите широкую просветительскую работу! Наши нынешние школьники взращиваются с нацистской идеей. Историю не знает почти никто, кто учился после 2000-х.

Я готов потратить все силы на возрождение этой древней, святой, русской земли! Слава Украине – в составе России!»

Фото: REUTERS

«Только бы не назад»

«Страх перед возможными переговорами огромный! Опять назад?! Тогда ради чего все это? Моя мама ребенком пережила ту Великую войну. Она боится не дождаться перемен. «Только бы дожить» - как заклинание.

Есть ли среди нас другие? Есть. Есть разные. А что вы хотели. 30 лет воспитывали. Многие их этих других чисто интуитивно, чтобы оградить себя, просто замкнулись в своих мыслях, поступках, действиях внутри своей семьи.

Возможен ли процесс «изъятия из скорлупы»? Конечно! Всех ли извлечем? Нет, но многих. И даже эти «другие» идут 9 Мая к памятникам. Это тот маркер, который пока еще отчетливо виден. Нам ведь оставили (вернее не смогли окончательно забрать) только один день в году, когда мы еще можем показать, что мы есть и что мы еще думаем не так, как велено.

Мыслей много. Но в данный конкретный момент главное, что беспокоит - только бы не назад».

Фото: REUTERS

«А что дальше?»

«Война началась не 24 февраля 2022 года. Война началась 14 апреля 2014 года, когда Турчинов с придуманной должностью и.о. президента Украины, объявил о начале антитеррористической операции на востоке Украины.

Но мы, в Харькове, Киеве, во Львове, этой войны не замечали. Мы не замечали (и не осуждали) криков «мосаляку на гилляку», «москалив на ножи» на Майдане. Мы не замечали избиения Беркута во время «Рэволюции Гидности». Мы никак не отреагировали на сожжение людей живьём в доме профсоюзов в Одессе.

Это как защитная реакция психики, чтобы просто не сойти с ума. Украинцы после 2014 года – люди с заблокированной памятью и совестью.

Мы не хотели признавать, что наша армия обстреливает свой народ в Донбассе. Мы быстро поверили, что воюем с Россией. Так просто легче.

Мы 8 лет рассказывали это друг другу. И вот теперь, когда Россия всё-таки пришла на войну, поднялся вой.

Я живу в Харькове, я не боюсь, что в мой дом зайдёт русский десантник. Но, я боюсь украинских военных, которые ставят «грады» под дома, прямо на клумбы, я боюсь украинских непредсказуемых ПВО, которые сбивают что-то над многоэтажками, так, что попадают ракетами людям в квартиры, а потом обвиняют Россию в обстрелах мирных жителей. Я боюсь идиотов, которым раздали оружие, я боюсь мародёров, которые уже разносят магазины.

Я боюсь заходить в соцсети, я устала разочаровываться в людях, с которыми дружила.

В украинских СМИ круглосуточно рассказывают о победах украинской армии, о сожжённых русских танках и о героях, посмертно награждённых Зеленским.

Я окончила технический ВУЗ, где меня учили критически мыслить, искать подтверждение информации. Увы, мои знакомые по соцсетям вопросов не задают. У них во всём опять виноват Путин.

Я могу понять страх и ужас людей, которые ночуют в метро или подвалах. Но мы так живём несколько дней. Донбасс так живёт 8 лет. Теперь вдруг сытые и хорошо одетые люди в разных городах Украины это поняли.

А что будет дальше?

Военные России возьмут контроль над Киевом, виновные в преступлениях Майдана и последующих лет попадут под трибунал.

Но если все остальное оставить, как есть, где гарантия, что мы, украинцы, не выберем нового Зеленского? И мы опять заявим о вступлении в НАТО. И опять будем строить АнтиРоссию.

Сценарий оставить всё, как есть, меня пугает больше всего…

Другой вариант. Собственно Украиной остаётся правобережная её часть со столицей во Львове. Левобережная часть становится отдельным субъектом, со столицей в Харькове (я была бы рада). За скобками Донбасс. Республики 8 лет доказывали право на независимость.

Надеюсь, так и будет.

Мария из Харькова».

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