США и ЕС определили новые цели антироссийских санкций

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти королевства уже составляют список собственности, принадлежащей россиянам и находящейся на территории Великобритании, которую они намерены конфисковать Фото: REUTERS

Евросоюз, США, Канада и Великобритания договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России. По мнению четверки, они смогут ограничить использование ЦБ активов для поддержания курса рубля. Центральным элементом новых санкций станет заморозка активов ЦБ РФ в европейских финансовых институтах.

Также эти четверка договорилась об отказе в выдаче россиянам и членам их семей паспортов в обмен на инвестиции (т.н. «золотых» паспортов»). Подобного рода программы всегда были популярны среди бизнесменов, желающих оптимизировать налоги и обеспечить безвизовый режим международных поездок.

Португальское правительство уточнило, что российские граждане не смогут получать вид на жительство в этой стране в обмен на инвестиции временно, до особого решения.

А в Британии намерены действовать жестче. Там планируют вводить санкции против российских бизнесменов каждые несколько недель. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти королевства уже составляют список собственности, принадлежащей россиянам и находящейся на территории Великобритании, которую они намерены конфисковать.

От международной системы SWIFT решено отключить российские банки, уже находящиеся в «черных» списках США и Евросоюза. Одновременно с этим прозвучала новая угроза – «при необходимости список банков может быть расширен». При этом США не смогут лоббировать тотальное отключение всех российских банков, поскольку SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а это значит, что окончательное решение будут принимать в Евросоюзе, где пока не готовы рассматривать эту крайнюю меру, понимая, что ее применение может обрушить всю мировую систему валютных расчетов, а также лишить европейцев возможности расплачиваться за российские энергоносители.

Система SWIFT используется на межбанковском уровне, позволяя быстро и безопасно обменивать данными о переводах и платежах.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили": Что рассказывают сложившие оружие украинские военные

Специальный военный корреспондент kp.ru Александр Коц поговорил с теми, кто добровольно сложил оружие (подробности)

В ТЕМУ

Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Западные страны договорились заблокировать SWIFT для попавших под санкции российских банков (подробности)

Третий пакет санкций Евросоюза: что в него входит и чем нам грозит

Он затронет банки, авиацию и нефтепереработку (подробности)