Час назад в бою две БМП у них отжали. Снова «военторг» заработал Фото: Александр КОЦ

БМП с витиеватой эмблемой на башне рычала у дома культуры, укутываясь в сизый дым. Эмблема явно была не наша, я таких здесь не видел. На борту красовалась свеженакрашенная буква Z.

- Украинская что ли? – спрашиваю бойцов донецкого спецназа.

- Ага, час назад в бою две БМП у них отжали. Снова «военторг» заработал.

Так в шутку в 2014 году называли трофейную технику, взятую в котлах. Собственно, на этой технике войска ДНР и наступают сейчас на запад, отвоевывая территории, которые восемь лет находились под оккупацией.

ВСУ отступают, бросая своих погибших Фото: Александр КОЦ

На каких-то направлениях ВСУ серьезно упираются, как 36 бригада морской пехоты. А на других, как 53 мотострелковая бригада, откатываются без боев. Танковый батальон «Сомали» войск ДНР накануне совершил 10-километровый марш, не встретив никакого сопротивления. Таким образом без единого выстрела по контроль Донецка перешли населенные пункты Новоапостоловка, Чичерино, Свободное и Донское к северу от Мариуполя.

Только что брошенный украинскими войсками опорный пункт Фото: Александр КОЦ

Южнее подразделения 9 и 11 полков армии ДНР освободили города Павлополь и Пищевик. Перерезана трасса между Волновахой и Мариуполем, который, похоже, скоро будет обойден с севера, если будет принято решение не штурмовать его в лоб.

«Заземлились» они основательно, целый городок под землей Фото: Александр КОЦ

По следам наступающих войск заходим на только что брошенный украинскими войсками опорный пункт. Судя по флагу «Правого сектора» (запрещен в России), который развевался неподалеку, здесь стоял добровольческий корпус националистов.

Правосеки сбежали совсем недавно Фото: Александр КОЦ

«Заземлились» они основательно, целый городок под землей. Траншеи в полный рост с мостиками переходами сверху, капитальные блиндажи. В принципе, окопный быт нынешней войны, что по ту, что по эту сторону, мало чем отличается от условий, в которых на линии фронта жили и воевали наши деды.

Фото: Александр КОЦ

Вот продовольственный склад, где на полках стоят банки с «консервацией» - закатанные огурцы, помидоры, лечо. Все – домашнее, видать, взято из погребов близ лежащей деревни. Следующая «комната» - столовая. Обеденный стол, электро- и газовая плита, холодильник, буржуйка в углу. В ней еще тлеют угли – правосеки сбежали совсем недавно, оставив трех юных кошек и двух собак. Одна из них по-деловому разбирается с колбасой. В жилое помещение я заходить не стал, его еще не проверили саперы.

Фото: Александр КОЦ

«Забыли» не только животных. Под ногами тут и там валяются разбросанные выстрелы к подствольному гранатомету, заряды к РПГ, цинки с патронами, служебная документация. А вот внешний чехол от ПТРК NLAW, которые Украине поставили британцы. До зоны «Операции объединенных сил» они все-таки успели доехать.

Украинцы покидали позиции так быстро, что не успели забрать с собой погибших Фото: Александр КОЦ

За бруствером лежит окоченевшее тело одного правосека. В поле – еще одно. Украинцы покидали позиции так быстро, что не успели забрать с собой погибших, бросив их на раскисшей земле.

Фото: Александр КОЦ

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