Комфортность столичной бизнес-среды обеспечивает городу рост бюджета

Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве Марина Третьякова на заседании расширенной коллегии, посвященном итогам работы ведомства в 2021 году.

Динамика ключевых экономических показателей города не только восстановилась, но и превзошла допандемийный уровень, по ряду позиций превысив общероссийские показатели. Например,

то в Москве оно выросло на 36,6%. Растет инвестиционная привлекательность столицы: объем капитальных вложений за прошлый год увеличился на 22%. С января по ноябрь 2021 года подросла на 9,7% и зарплата.

Всего в консолидированный столичный бюджет поступило более 2,3 трлн. рублей налогов. Это – исторический максимум: по сравнению с 2020 годом объем вырос больше чем на четверть. Основные источники налогов - оптовая торговля, финансовая деятельность, операции с недвижимостью.

Марина Третьякова также сообщила, что на фоне растущей в Москве комфортности бизнес-среды количество юрлиц в 2021 году выросло на 28%, индивидуальных предпринимателей - почти в полтора раза.

В целом в Москве наметилась четкая тенденция к росту собираемости налогов. Способствует этому и тот факт, что УФНС столицы активно развивает использование передовых цифровых технологий. Как подчеркнула Марина Третьякова, эффективное налоговое администрирование, основанное на возможностях всего комплекса инновационных систем, стало одним из ключевых факторов при преодолении вызовов, созданных пандемией .

В городе активно развиваются интерактивные сервисы. Например, интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сегодня используют больше 3,4 млн. горожан, 233 тысячи организаций и около 282 тысяч индивидуальных предпринимателей. В прошлом году выдано 23.5 тысячи ключей от электронных подписей, а за полтора месяца этого года – уже больше 24 тысяч.

Заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников сказал, что Москва постоянно выступает площадкой для апробации новых проектов Минфина и Федеральной налоговой службы в отношении совершенствования налоговых режимов.

-С 1 июля 2022 года Москва вместе с Московской, Калужской областями и республикой Татарстан примет участие в пилотном проекте – автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Новый налоговый режим распространится на предпринимателей и организации с численностью штата до 5 человек и годовым доходом до 60 млн. рублей и полностью освободит их от сдачи налоговой бухгалтерской отчетности. Это позволит бизнесменам сконцентрироваться на непосредственных вопросах развития своего бизнеса, - сообщил Виталий Колесников.