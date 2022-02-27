Политолог Марков: Ответа из Киева на переговорах не дождутся — Зеленский в заложниках

Kp.ru обратился за комментарием к известному политологу Сергею Маркову Фото: Иван ПРОХОРОВ

Помощник президента России Владимир Мединский, который руководит нашей делегацией, направленной на переговоры по урегулированию ситуации на Украины в Гомель, заявил, что российская сторона гарантировала все возможные условия для безопасности прибытия украинской делегации. «Каждая минута до переговоров — это жизни людей», - заявил Мединский. Наша сторона ждет ответа из Киева до 15.00. И вопросы к обсуждению сторон ими прежде были согласованы.

Но из Киева в очередной раз донеслась информация, что встречаться можно где угодно в Европе — от Варшавы до Будапешта. Но только «не в стране, откуда летят ракеты», как заявил Зеленский.

Kp.ru обратился за комментарием к известному политологу Сергею Маркову.

- Дождется ли наша делегация украинских парламентеров?

- Конечно, не дождется. Там многое не согласовано. Ни город, ни повестка — с точки зрения Киева. Киевский режим не то, чтобы не хочет в Минске или в Гомеле встречаться — он к этому просто физически не готов.

- Что вы имеете в виду?

- Зеленский находится в заложниках у американских спецслужб. Как, полагаю, и его семья.

- И никаких самостоятельных заявлений от Зеленского ждать не следует?

- Конечно, нет.

- Так кто тогда от официального Киева может представлять украинскую сторону на переговорах с Москвой?

- В данный момент нет никого. Однако мы демонстрируем свою готовность к таким переговорам. То есть, мы открыты к любому диалогу.

- Мы хотим решить дело миром, но нас не хотят слышать?

- Мы готовы остановить боевые действия в любой момент. Мы готовы остановить военные действия после того, как армия Украины прекратит обстрелы Донбасса. И после того, как начнется реальное разоружение неонацистских формирований. А это абсолютно необходимое условие остановки военных действий наших подразделений. Но мы бы хотели, чтобы эти неонацистские формирования были разоружены силами ВСУ.

- То есть, сами украинцы должны были бы решить этот вопрос — без отдания приказа со стороны главковерха Зеленского?

- С ним или без него — уже не важно. Кто это будет — генералы ВСУ? Это вряд ли. Они в большинстве своем сами повязаны военными преступлениями. Но какая-то часть военного руководства Вооруженных сил Украины может взять эту ответственность на себя. А до решения этого вопроса наше движение в сторону переговоров — широкий жест доброй воли.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили": Что рассказывают сложившие оружие украинские военные

Специальный военный корреспондент kp.ru Александр Коц поговорил с теми, кто добровольно сложил оружие (подробности)

В ТЕМУ

Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Западные страны договорились заблокировать SWIFT для попавших под санкции российских банков (подробности)

Третий пакет санкций Евросоюза: что в него входит и чем нам грозит

Он затронет банки, авиацию и нефтепереработку (подробности)