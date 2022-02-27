Политолог Марков: Ответа из Киева на переговорах не дождутся — Зеленский в заложниках

Kp.ru обратился за комментарием к известному политологу Сергею Маркову
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Помощник президента России Владимир Мединский, который руководит нашей делегацией, направленной на переговоры по урегулированию ситуации на Украины в Гомель, заявил, что российская сторона гарантировала все возможные условия для безопасности прибытия украинской делегации. «Каждая минута до переговоров — это жизни людей», - заявил Мединский. Наша сторона ждет ответа из Киева до 15.00. И вопросы к обсуждению сторон ими прежде были согласованы.
Но из Киева в очередной раз донеслась информация, что встречаться можно где угодно в Европе — от Варшавы до Будапешта. Но только «не в стране, откуда летят ракеты», как заявил Зеленский.
Kp.ru обратился за комментарием к известному политологу Сергею Маркову.
- Дождется ли наша делегация украинских парламентеров?
- Конечно, не дождется. Там многое не согласовано. Ни город, ни повестка — с точки зрения Киева. Киевский режим не то, чтобы не хочет в Минске или в Гомеле встречаться — он к этому просто физически не готов.
- Что вы имеете в виду?
- Зеленский находится в заложниках у американских спецслужб. Как, полагаю, и его семья.
- И никаких самостоятельных заявлений от Зеленского ждать не следует?
- Конечно, нет.
- Так кто тогда от официального Киева может представлять украинскую сторону на переговорах с Москвой?
- В данный момент нет никого. Однако мы демонстрируем свою готовность к таким переговорам. То есть, мы открыты к любому диалогу.
- Мы хотим решить дело миром, но нас не хотят слышать?
- Мы готовы остановить боевые действия в любой момент. Мы готовы остановить военные действия после того, как армия Украины прекратит обстрелы Донбасса. И после того, как начнется реальное разоружение неонацистских формирований. А это абсолютно необходимое условие остановки военных действий наших подразделений. Но мы бы хотели, чтобы эти неонацистские формирования были разоружены силами ВСУ.
- То есть, сами украинцы должны были бы решить этот вопрос — без отдания приказа со стороны главковерха Зеленского?
- С ним или без него — уже не важно. Кто это будет — генералы ВСУ? Это вряд ли. Они в большинстве своем сами повязаны военными преступлениями. Но какая-то часть военного руководства Вооруженных сил Украины может взять эту ответственность на себя. А до решения этого вопроса наше движение в сторону переговоров — широкий жест доброй воли.
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