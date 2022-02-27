«Верхняя ступень финансовых санкций»: Запад замораживает активы Центробанка России, чтобы обрушить рубль

Любые антироссийские санкции бьют по курсу рубля Фото: REUTERS

Помните, как было в старой недоброй украинской легенде про Вия, которую Гоголь воплотил в свою знаменитую повесть? Нечисть среднего пошиба изрядно потрепала нервы Хоме Бруту, но тот надежно отгородился от нее святым кругом (так и хочется добавить «импортозамещения»). Тогда пришлось подтягивать тяжелую артиллерию в виде Вия с убийственным взглядом. Похоже, на санкционном поле боя происходит примерно то же самое.

«Верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций», - так называют западные политики и пресса антироссийскую меру, о которой стало известно в ночь на 27 февраля. Коалиция из Евросоюза, США, Великобритании и Канады выкатила очередной (вроде бы третий, хотя все уже сбились со счета) пакет санкций против России. В числе прочих ограничений там значится и такая мера (она и есть «самая страшная»):

- Мы обязуемся ввести ограничения, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для ослабления действия наших санкций, - пишут страны запада в своем совместном обращении.

- Это заморозит транзакции Центробанка России и лишит его возможности реализовать свои активы, - пояснила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Поясним. Любые антироссийские санкции бьют по курсу рубля. У Центробанка есть верный способ поддержать курс: продавать валюту или золото из своих запасов за рубли (на биржевом языке это называется финансовыми интервенциями). А когда спрос на рубль растет, то его курс повышается - так устроен финансовый рынок. По подсчетам экономистов, при продаже $10 млрд курс рубля поднимается на 1 - 2 процента.

Несколько дней назад мы писали, что денег для «интервенций» у Центробанка достаточно: золотовалютные резервы России превышают $630 млрд. Но! Если бы эти деньги лежали под ковриком у входа в здание ЦБ, проблем бы не было. Основная часть средств – на депозитах зарубежных банков и в иностранных ценных бумагах. По разным оценкам, от 60 до 75 процентов этих средств могут быть заблокированы. В этом случае у Центробанка не хватит резервов (то есть золота и валюты), чтобы долго поднимать курс российской валюты. И тогда «рубль сорвется в свободное падение» - цитируют западные СМИ как обычно неназванного сотрудника Белого дома.

Проблема не только в этом. Золотовалютные резервы государство может использовать для важных покупок (на то они и резервы). И когда часть денег заблокирована, сделать это будет сложнее.

- Представьте себе: вы стоите на кассе с полной тележкой товаров. И вдруг - бац! – вашу банковскую карточку заблокировали. А у вас в кармане всего тысяча рублей. И вы выбираете: так, я из всего этого возьму хлеб, продукты ребенку, и обязательно бутылку водки. В общем, придется очень тщательно расставлять приоритеты, - рассказал в эфире радио «КП» экономист Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и Песец»

P.S.: Вы, возможно, обратили внимание: что в заголовке эта мера названа самой страшной именно из «финансовых» санкций. Это слово там неспроста. Потому что санкции бывают еще и технологическими. Например, запрет в Россию полупроводников. И это для нашей экономики может быть не менее, а то и более сильным ударом. Потому что полупроводники входят в состав абсолютно всей электроники, от пылесоса до автомобиля. И эту санкцию против нас тоже вводят. Правда, пока неясно, кто именно не сможет снабжать нас полупроводниками – весь мир (включая Китай) или только Запад. Если второй вариант, то переживем. Если первый… Нет уж, пусть лучше второй.

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