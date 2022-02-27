Филипп Киркоров пожаловался на отпуск с детьми в Майами

Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров впервые отправился в отпуск с детьми без помощников. Раньше артист всегда вез вместе с собой нянь, которые брали на себя заботу о наследниках звезды. Но в этом году Филипп Бедросович решил справиться самостоятельно, тем более, что его дети уже подросли – Мартину исполнилось девять лет, Алле-Виктории – десять. Отработав новогодние корпоративы, певец с сыном и дочкой отправился в Майами. Вернувшись в Москву, Киркоров признался, что длительные каникулы наедине с детьми дались ему нелегко. Но он годится тем, что смог справиться самостоятельно.

- Рискнул поехать на новогодние каникулы без няни. Был детям и за няню, и за папу, и за маму. И, конечно, я испытал все «прелести» отцовско-материнской жизни, - сообщил Филипп Бедросович в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Артист похвалил наследников за то, что они уже вполне справляются со многими бытовыми задачами. Дети без напоминания умываются, чистят зубы и делают остальные повседневные вещи, так что особой опеки над ними в этом плане не требуется. Единственное, когда сын и дочь проявили инициативу и решили постирать свою одежду в стиральной машинке, Филипп запретил. Певец считает что разбираться с техникой в таком возрасте детям все-таки рано.

- Горжусь, что я справился с поставленной задачей, и дети меня не подвели, - подвел итоги артист.

Артист провел отпуск с детьми в Майами. Фото: Инстаграм.

В Майами у Киркорова есть собственный дом. Филиппу Бедросовичу принадлежит особняк в районе La Gorce. Дом находится в престижном месте, через дорогу от популярной набережной с роскошными домами на берегу океана и модными отелями. На территории участка Киркорова есть большой бассейн и отдельный гостевой дом. Площадь особняка составляет 775 квадратных метров. В доме 7 спален, 7 ванных комнат, спортивный зал, кинотеатр, лифт. Филипп Киркоров купил этот дом за 4,2 миллиона долларов в 2011 году. Покупка оказалась выгодной инвестицией. В 2011 году был кризис на рынке американской недвижимости, и цена на дом оказалась достаточно низкой. С тех пор его стоимость выросла минимум в два раза. Сейчас американский риелторы оценивают особняк артиста в 9-10 миллионов долларов.

Кроме этого дома у Киркорова также есть апартаменты там же, в Майами, в одной из многоэтажек на берегу океана. Кроме того, летом 2021 года стало известно, что артист приобрел виллу в Греции за 10 миллионов евро. Дом звезды расположен на северном побережье острова Крит.