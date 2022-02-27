Один в поле воин: серб поймал США на лжи, опубликовав фото натовских бомбардировок в 1999 году

Разрушенная сербская православная церковь - результат бомбардировок НАТО в 1999 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С началом операции по защите Луганской и Донецкой народных республик Запад разогнал волну протеста в социальных сетях. Это стало возможным по причине того, что украинские программисты последние 30 лет совершили массовый исход на Запад, где создался дефицит молодежи с европейской внешностью. Таких внешне похожих на американцев и немцев юношей и девушек охотно брали работать в иностранные компании, которые продвигают игры и социальные сети.

Как только Генпрокуратура России прижала Фейсбук за то, что он стал мешать работать патриотически настроенным российским СМИ, там и вовсе заявили, что у них создано подразделение сотрудников, которые владеют русским и украинским языками и "отслеживают нарушения правил пользования в режиме реального времени".

О том, как они это делают, многие пользователи Фейсбука знают не понаслышке: просто замедляют работу страницы или лишают доступа на 30 суток.

Поэтому житель сербского Кралево Vladan Milicivic придумал интересный ход. Он опубликовал пост с фотографиями, где изображены разрушенные войной жилые дома, горящие школы и детские сады. Разослал эту подборку фотографий по пабликам граждан США, Великобритании и Австралии и просил их поддержать невинно пострадавших мирных жителей.

Житель сербского Кралево Vladan Milicivic опубликовал фото разрушений в Сербии после бомбардировок НАТО. Фото: Facebook

Пользователи Фейсбука решили, что снимки сделаны на Украине. Жуткие снимки стали рассылать дальше, указывая, что это горящий Харьков и Киев. После того, как эти фотографии набрали сотни и тысячи лайков, комментов и перепостов в поддержку, Vladan Milicivic написал, что все эти кошмарные снимки сделаны во время натовских бомбардировок Сербии (Югославии) в 1999 году.

После этого его перепосты и комментарии стали исчезать, а Vladanа Milicivicа везде заблокировали. Но социальный эксперимент удался: в Европе и США почему-то готовы поддерживать убийц националистов из Украины, а вот когда американские самолеты бомбят города в центре Европы - это уже другое...

Другое, когда НАТО с помощью армии стирает с континентов страны и города, финансирует десятки революцией, уничтожает домов миллионы граждан вынуждая их переселяться. За содействие в этом еще и Нобелевскую премию некоторым присваивают. Настоящее царство кривых зеркал. И многим в нем стало настолько комфортно, что они готовы яростно защищать этой свой миропорядок. Одни с помощью клавиатуры, а другие готовы взять и оружие. Зеленский ведь его даже уголовникам уже раздает.

Вот и сейчас глава МИД Британии Лиз Трасс и канцлер Германии Олаф Шольц пытается напугать Россию возможным конфликтом с НАТО. Теперь из-за ситуации на Украине.

А, что разве раньше конфликта не было, а может не было и санкций? Ой, да вы же столетиями мечтали стравить славянские народы. Неужели откажите себе в удовольствии погреть руки над этим огнем?

Все ведь видят, как вы пытаетесь подбросить дровишек в этот пожар, помогаете националистам гранатометами, наивно полагая, что они не обернутся против вас. А они рано или поздно будут направлены в сторону ваших домов. Но уже в руках мигрантов или каких-нибудь экстремистов. Это просто вопрос времени.