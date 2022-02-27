Денис Пушилин: Украину придется отучать от Бандеры

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Фото: REUTERS

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Донецкой Народной Республики

- С нами на связи Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики. Денис Владимирович, здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Когда вы предполагаете окончание военной операции на территории Донбасса? Или прогнозы строить еще преждевременно?

- Преждевременно. Вооруженные формирования Украины, отступая, уничтожают гражданскую инфраструктуру, стреляют из тяжелого вооружения по частному сектору, и мы здесь должны двигаться максимально аккуратно. Наша задача понятна – не навредить, не разрушить, сохранить каждую человеческую жизнь среди гражданского населения. Это усложняет, безусловно, продвижение.

И второе – это минные поля. Мы не имеем права рисковать.

- Вот я вспомнил 2014 год, Краматорск, где находится важный аэродром. Какова его судьба сейчас?

- Аэродром существует и используется вооруженными формированиями Украины.

- То есть, его наши не разнесли?

- Послушайте, ну, это же территория ДНР. Зачем?

- А, значит, мы бережем свое? Хорошо. Тогда давайте поговорим про то, как жизнь будет устроена после наступления мира. Путин, объявляя о начале операции, сказал, что нужна демилитаризация Украины и денацификация. Как эта денацификация будет выглядеть?

- Безусловно, это та работа в плане идеологии. Многое было упущено. Уже на первом Майдане 2004 года, было все понятно, в какую сторону образовался крен. Если в начале 2000-х годов было еще дичью хоть нейтрально говорить про Бандеру, то после 2004-го он уже был возведен в ранг героя. Это недопустимо. И вот это наша работа. Она будет связана с образовательной сферой, с разъяснительной. То есть, это средства массовой информации, которые должны напомнить, что такое нацизм, к чему он привел, к каким жертвам. А то такое впечатление, что на Украине об этом запудрили мозги даже, извините, евреям. Это очень опасно. Должно впитываться с молоком матери – нацистские идеи недопустимы.

- Про новые учебники, по которым будут учиться дети в Мариуполе и в Краматорске – это я понимаю. Меня интересует — за 8 лет масса людей идейных на Украине служили, красили заборы в желто-синий цвет. Многие же из них не успеют эвакуироваться. С ними что будет?

- Их ждет суд. Где он будет – точно не Гаага. Возможно, Минск. Вот были минские переговоры, вот будет минский суд над военными преступниками. Они все понимают и они будут скрываться. Для них - самый правильный путь. Потому что нашим людям, которые потеряли своих близких, будет сложно оставаться гуманными.

- В Донбассе многое разрушено, многое придется с нуля восстанавливать. За что реально нужно взяться просто немедленно?

- Начиная от реформы жилищно-коммунальной сферы, ремонта лифтов, крыш, дорог, медицины. Это, конечно, поддержка малого и среднего бизнеса, промышленности, сельского хозяйства... Все – по примеру России… Кстати в России сельское хозяйство выросло в разы именно после санкций.

Это социальные пособия, пенсии, зарплата бюджетникам. И, конечно, мы пересчитаем тарифы на ЖКУ, они у нас будут равны по всей республики. Пока у нас они в разы меньше, чем в Украине.

С промышленностью сложнее… Сейчас новый шок будет, потому что нам в кратчайшие сроки нужно не дать остановиться предприятиям, а некоторые - заново запустить. К примеру, Славянская ТЭЦ, которая была остановлена из-за нехватки угля, а уголь был на нашей территории. Нужна ли там ТЭЦ? Конечно, нужна. А уголь у нас есть. С другой стороны, гиганты металлургические – и Азовсталь, и завод Ильича в Мариуполе. Здесь нужно всю кооперацию менять. Запад сейчас будет закрыт. А это десятки тысяч рабочих мест и мы их не должны потерять. Новокраматорский машиностроительный завод – там 8,5 тысяч сотрудников. Конечно, мы должны все эти рабочие места сохранить.

- В том же Мариуполе, да и в Краматорске немало собственности украинских олигархов, которые лояльны Киеву. Тот же Ринат Ахметов. С их активами что произойдет?

- Право частной собственности у нас защищено Конституцией. Но здесь нам придется вводить внешнее управление.

- Вы не думаете, что Ахметов тоже вполне может себе попасть под денацификацию Украины? А он только что новый прокатный стан поставил за миллиард евро.

- Все будет в рамках закона. Если предприятие брошено, есть суд… будем реагировать по ситуации. К сожалению, есть у нас еще одна проблема. Азовсталь – на вчерашний день всех сотрудников оттуда убрали, вывезли охрану, и там сейчас - только националисты. По нашей информации, там взрывчатка завезена. Большое опасение, чтобы они, отступая, просто не уничтожили предприятие.

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