Джордж Сорос сравнил украинцев с нацистами-защитниками Будапешта 1944 года

Джордж Сорос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный спонсор «цветных революций» Джордж Сорос опубликовал твит в поддержку украинских солдат, которые сражаются с российскими антитеррористическими силами. 91-летний эксперт по «мягкой силе» сравнил бойцов ВСУ с защитниками родного Будапешта. Правда, весьма своеобразно.

Если бы одиозный миллиардер поставил вооружённых украинцев в один ряд с участниками Будапештского восстания-1956 (считаются на Западе безусловными героями, поскольку свергали просоветский коммунистический режим) — это было бы по-своему понятно.

Однако читаем буквальный перевод его твита:

"Храбрые украинцы сейчас находятся на передовой, рискуют своими жизнями при атаке, которая напоминает мне осаду Будапешта в 1944 году и осаду Сараево в 1993 году."

Что за «события-1944» имеются в виду — ясно. Тогдашнее венгерское государство было одним из самых последовательных союзников нацистской Германии, оставаясь таковым даже к концу войны, когда стратегические поражение рейха стало неизбежно. В итоге Будапешт был взят Вторым и Третьим Украинским фронтом 13 февраля 1945 года — детали, особенно выразительные в свете твита Сороса. И против Красной Армии в дунайском городе плечом к плечу сражались немцы, отборные части СС, а также боевые отряды венгерских фашистов. Кого из них господин Сорос отождествил с «героическими украинцами» — сказать сложно: вероятно, всех сразу.

А Сараево-1993 — это одна из битв кровавой Балканской войны, когда на осколках бывшей Югославии сербские отряды сражались с хорватами. Среди первых присутствовали русские добровольцы, среди вторых — радикалы-исламисты. И в этом сравнении Сорос попал в точку: украинские националисты много лет пребывают в союзе с «зелёными» боевиками, некоторое количество последних — в основном выходцев с Кавказа конца девяностых — сражается против России в рядах ВСУ и «добровольческих батальонов».

Так что — не думали, что мы это скажем — спасибо Джорджу Соросу за его неоценимую помощь в разоблачении бандеровского нацизма.