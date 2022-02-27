Силы сдерживания России переведены в особый режим: Что это значит

Владимир Путин приказал перевести российские Силы сдерживания в особый режим. Фото: REUTERS

27 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин приказал Министерству обороны привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он отметил, что западные страны «предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, но высшие должностные лица ведущий стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

Журналист Владимир Мамонтов объяснил, что значит особый режим сил сдерживания России:

- Силы сдерживания переведены в особый режим. Что это значит? Военных тайн не открою, да и не знаю, но вся цепь от принятия решения до кнопки приводится в полную готовность.

Там и так не спят на дежурстве, но вступают в активную фазу схемы действия ключей, совместно обеспечивающих прохождение приказа, те баклажаны, что обычно завершают парад, покидают гараж и едут по тайге, где на точке опускают «вилку» в «розетку», она обычно замаскирована под берлогу русского медведя, обеспечивая контакт с главнокомандующим. И ждут. У подводного флота свои причуды, мне как-то командир Георгия Победоносца рассказывал, да я забыл, - написал он.