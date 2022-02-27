Разгром нацистов на Украине разрушит миф о «победителях» в холодной войне

Факельное шествие националистов во Львове в марте 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция России на Украине уже привела к почти полному разрыву Москвы с Западом. Но его санкционный запал еще не исчерпан. Поэтому не исключено, что отношения будут разорваны совсем. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в этой связи заметил, что антироссийские меры могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели. Неизбежно возникает вопрос: а что заставляет коллективный Запад столь яростно отстаивать нацистский режим Украины, самой коррумпированной, по его же оценкам, страны в Европе?

Стенания по поводу «двойных стандартов» теперь наконец-то закончатся. Потому что ясно обнажилось: стандарты у нас с «ними» просто разные. Что для них белое, то для нас черное. И наоборот. Для них насаждение военной силой «демократии» и западных ценностей там, где пожелают, смена неугодных режимов через «цветные революции» или безжалостные бомбежки чужих городов, насаждение в младших классах секс-просвета с нетрадиционной ориентацией - это хорошо. А для нас плохо. Для нас уважение к чужим истории, традициям, укладу - основа отношений с соседями. Для них главная задача - выстроить всех «под себя», даже ценой разрушения других стран.

Но почему именно Украина вдруг стала для США и их союзников-вассалов рубежом, который они готовы держать - нет, не ценой жизней своих солдат, это исключено, - а через «разрушение» экономики России, что было бы болезненно и для них самих? Украина, когда мы ее освободим от бандеровцев, разрушит мироустройство, сложившееся после окончания холодной войны. Ведь Запад во главе с США провозгласил себя победителем в ней. И на правах триумфатора кроил мир по своим интересам и лекалам. Мешала только Россия, потому что Китай как враг Запада пока еще на подходе. А с Россией надо было разбираться прямо сейчас. И инструментом ее разрушения была выкормленная как «анти-Россия» Украина. Поэтому и не видели в ней неонацистов, антисемитов, уголовников во власти. Поэтому и называли ее «образцом» западной демократии. И тут - такой облом… Ведь самоприсвоенный статус победителя в холодной войне после падения нынешнего Киевского режима обнуляется автоматически. Победитель будет другой, и его интересы будут учитываться всеми, как бы сейчас не истерили на Западе. Да и мир побольше США и ЕС будет. И в нем для них тоже найдется место, только совсем не то, на которое они укажут. Им укажут, и придется с этим жить. А главное - ведь всего в декабре им предлагали: давайте дадим гарантии безопасности друг другу, но только чтобы они учитывали интересы обеих сторон.

Но гонор победителей в холодной войне сыграл с ними плохую шутку. Они попытались в ускоренном темпе решить «русский вопрос» при помощи Украины. Теперь декабрьские предложения Москвы жизнь тоже обнулила. А какие могут быть новые? Скажем, убегут украинские нацики в Литву или Латвию, станут там планы новые строить. Нам ждать, когда они будут готовы попытаться взять реванш? Или убедить США в том, что надо помочь подопечным странам избавиться от своих нациков? Много тут вопросов появляется…

«Империя поневоле», как не без кокетства называют США некоторые американские политологи, управляла миром, как и Римская империя, по известной формуле «разделяй и властвуй». Только сегодня она трансформировалась в «управляемый хаос». Такого хаоса на нашей границе с Украиной мы не допустим. И тогда неизбежно возникнет еще один вопрос: а какое на короле платье?

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