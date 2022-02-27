Подмосковные молодогвардейцы вернулись из Ростовской области, где помогали жителям Донбасса

Активистов встретили на Казанском вокзале сегодня утром.

Одиннадцать активистов Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», которые неделю назад отправились в Ростовскую область, чтобы помогать эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, размещённым в оперштабе, вернулись домой. Активистов встретили на Казанском вокзале сегодня утром.

«Сперва мы готовили помещения, куда заселялись эвакуированные жители, расставляли мебель. Потом были заняты разбором гуманитарной помощи, которая приходила в Ростовскую область со всех регионов страны. Помимо этого уделяли внимание ребятишкам, для которых эвакуация стала ещё большим стрессом, чем для взрослых – организовывали для них досуг в виде аниматорских программ, мастер-классов. Нами были подготовлены детские комнаты, где ребятишки смогут проводить время», – рассказал молодогвардеец Александра Мантурова из Домодедово.

Активистов встречали их родные, близкие и друзья, которые всё это время переживали за них и хотели, чтобы они поскорее вернулись домой. Депутат Государственной Думы, руководитель Московского областного отделения МГЕР Александр Толмачёв поблагодарил волонтёров за мужество, за то, что они в первых рядах вызвались поехать в оперштаб и помочь эвакуированным жителям.

«Чужой беды не бывает. Мы не остаёмся в стороне, когда происходят события, требующие незамедлительной волонтёрской помощи. Ситуация с эвакуацией жителей для нас исключением не стала. Спасибо каждому из одиннадцати активистов, кто вызвался поехать в Ростовскую область и достойно там себя проявил в труде и заботе о тех, кому сейчас нужна поддержка. Ребята оказывали первую помощь, работали в пунктах размещения. У каждого из них есть история, которой, уверен, они поделятся с родными, близкими и друзьями, расскажут, что происходило на передовой, а также активно включатся в волонтёрскую работу с беженцами, которые размещены на территории Московской области», – сказал Александр Толмачёв.

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