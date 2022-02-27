В нескольких европейских странах прошли уличные акции в поддержку России

В Ереване на Киевском мосту появилась гигантская вывеска с надписью «Армия России». Длина полотна - 50 метров. Фото: Кадр видео

В ряде стран прошли акции в поддержку российской спецоперации на территории Украины. Ночью в Белграде неравнодушные сербы устроили автопробег. Размахивая флагами России, Белоруссии, Сербии и ДНР и ЛНР, автомобилисты проехали по центру города.

«Призываем всех свободолюбивых сербов на большую акцию в поддержку России, которая пройдет 4 марта в Белграде перед памятником Николаю II. Сербы — за Россию! С нами Бог», - говорится в публикации организаторов акции.

В ближайшее время должны состояться новые мероприятия.

Ранее власти Сербии объявили, что не станут присоединяться к европейским санкциям, введенным против России. Президент Александр Вучич заявил, что у Сербии свои национальные интересы, страна уважает традиционную дружбу.

Пророссийская акция прошла и в Армении. В Ереване на Киевском мосту появилась гигантская вывеска с надписью «Армия России». Длина полотна - 50 метров.

Жители Италии также вышли на улицу с требованием мира. В Риме на акцию в поддержку Москвы вышли десятки жителей столицы. Манифестанты осудили давление НАТО на политику независимых государств. Некоторые призвали мировых лидеров вспомнить о событиях в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Посольство Китая в России сегодня опубликовало в Твиттере пост с таким текстом: «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру». К твиту был прикреплен список бомбардировок США, «мировой тур демократии», начиная с 1950 года в Корее и до Сирии в 2015-м. Всего в списке около 30 стран, в которых проживает треть населения мира.

Свою позицию выразил и МИД Кубы. Власти Острова Свободы обвинили в напряженности на Украине США.

«Действия США по последовательному продвижению НАТО к границам России привели к событиям, последствия которых сложно предсказать, но которые можно было избежать. Рассматривать нынешнюю ситуацию на Украине нельзя без учета справедливых претензий России к США и НАТО в сфере безопасности», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы.

По словам МИД Кубы, было ошибкой на протяжении нескольких десятилетий игнорировать обоснованные требования Москвы, требующей гарантий безопасности.

«Мы выступаем за серьезное, конструктивное и реалистичное дипломатическое решение нынешнего кризиса в Европе мирными средствами, гарантирующее безопасность и суверенитет для всех, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность», - отмечается в тексте.

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