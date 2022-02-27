Реакция США: «Наших солдат на Украине не будет»

Джен Псаки заявила, что приказ Путина - это реакция на угрозы, «которых не существует». Фото: REUTERS

Пока что конкретного ответа из США на слова президента России о переводе сил сдерживания в особый режим не последовало. Однако официальный представитель белого дома Джен Псаки заявила, что приказ Путина - это реакция на угрозы, «которых не существует».

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», - заявила она.

А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила: «Президент Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемой манере и нам необходимо продолжать пресекать его действия самым решительным образом». Впрочем, тут же поспешила добавить: «Президент Джо Байден дал ясно понять, что мы не ступим на землю Украины. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе (над Украиной)».

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Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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