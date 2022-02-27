Война по-украински: трусость, вранье и хаос

Из-за того, что украинские войска прячут свою технику в городах, снаряды прилетают прямо в жилые дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАРОД - ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

- Украинские националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах городов, используя население как «живой щит», - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Оказывается, действительно, украинские вояки показали миру «инновационную тактику» боя. Они со стопроцентной гарантией научились выводить из-под удара свою технику. Все очень даже просто: нужно лишь нагло воткнуть пушку или «Град» у школы, детсада или просто под окнами жилых домов. Другими словами, спрятаться за спины мирного населения:

- Вот в жилом квартале Северодонецка прямо на школьном стадионе расположился расчет из 3 гаубиц, за кадром остался детсад. Рядом с каждой разложен боекомплект, бойцы наготове.

В жилом квартале Северодонецка прямо на школьном стадионеВСУ расположили расчет из 3 гаубиц Фото: СОЦСЕТИ

- Вот военный грузовик на ступеньках Одесского оперного театра (памятника архитектуры, между прочим) прячется от российской разведки прямо под крышей.

Военный грузовик на ступеньках Одесского оперного театра Фото: СОЦСЕТИ

- Вот самоходка 92-й бригады Вооруженных сил Украины упёрлась гусеницами в балконы дома №308 в Солнечном микрорайоне Харькова.

Самоходка ВСУ в Харькове Фото: СОЦСЕТИ

И таких фото и видео сейчас сотни. У жителей городов начинают сдавать нервы - в том же Северодонецке люди вышли во двор, чтобы прогнать украинский БТР со словами к солдатам «уйдите отсюда, у нас полный подвалы детей».

Но особенно страдает от этого Мариуполь, который превратили в крепость националисты полка «Азов» и «Правого сектора» (оба запрещены в России). Они расставили минометные расчеты прямо на крышах многоэтажек!

В СВОЕМ ГЛАЗУ БРЕВНА НЕ ВИДЯТ

Из-за того, что украинские войска прячут свою технику в городах, снаряды прилетают прямо в жилые дома.

Самый яркий пример - «ракетный удар России» по многоэтажке в Киеве - район Жуляны. «Российский агрессор стреляет по жилым домам!» - понеслась новость по украинским пропаганд-каналам и сетям. В Минобороны России выяснили: «Ночью произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК 'Бук-М1' и ракета задела угол жилого дома». И вообще «российская армия не наносит удары по городам». Даже по казармам не бьет, чтобы не было больших жертв. Только по военным авиабазам и складам.

Чуть позже местные жители подтвердили: ракета прилетела оттуда, где стоят украинские части.

Под таким напором сдалось даже командование армии Украины, признали, что это была их ракета.

Но об этом СМИ НАТО и Украины уже молчат. Виновный найден, но людям уже вбили в головы - «русские бьют по домам».

Ночью произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК 'Бук-М1' и ракета задела угол жилого дома в Жулянах. Фото: REUTERS

МАХНОВЩИНА

Вишенкой на торте украинской тактики ведения войны стала массовая раздача оружия. Любому. Кто хочет. Из грузовиков автоматы сваливают на асфальт как картошку. Подходи, бери. Задал тренд Киев, чуть позже подключились Харьков, Запорожье, Одесса...

Из вооруженных людей формируют отряды «территориальной самообороны», как при батьке Махно. Эти банды уже начали самоуправство и мародерство на улицах. Примерно в каждом первом видят шпиона. Если замечают двоих - точно двиверсионная группа.

Так в Киеве грузовик украинской армии и зенитную установку, которые ехали в укрытие, приняли за русских шпионов и открыли по ним огонь.

Экипаж грузовика полег, а зенитка сумела уехать, в панике раздавив гражданский автомобиль. Чуть позже депутаты Рады опознали всех погибших и подтвердили - все они украинские военные. Но это было уже после того, как толпа успела поглумиться над трупами: «так вам, русские диверсанты».

В том же Киеве прямо в машине расстреляли семью из пятерых человек, которая пыталась уехать из города. Их тоже приняли за диверсантов. Погибли родители и один ребенок. Ещё двое детей в тяжелом состоянии в больнице.

Разгулялись нацисты - чтобы попасть в Киев, они требуют правильно произнести слово «Паляниця». Русскоязычные украинцы могут запросто получить пулю всего лишь за неправильное произношение.

На это же натаскивают и женщин с детьми. Прямо во дворах проходят «политзанятия», где сотрудники Службы безопасности Украины объясняют жителям: «У кого есть дома личное оружие, спокойно можете применять на поражение. Тихонечко, аккуратненько из-за угла - и дальше сваливать.»

А апофеозом всего этого стало заявление генпрокуратуры Украины о том, что освобождает заключенных и раздает им оружие. Украина стремительно погружается в Махновщину.

АКТЕРЫ ПОШЛИ В ПЛЕННИКИ

Вообще борьба с диверсантами возведена в абсолютную степень, Их ищет каждый и все - под подозрением. И ведь ловят! Пачками!

Так на Украине запускаются все новые и новые фейки с российскими «пленниками». Их в два счета раскусывают. Но энтузиазм не спадает.

Так на одном видео, якобы российский пленный сидит под жёлто-голубым флагом и мычит через силу: «Слава Украине». Только режиссер этой постановки оскалился дурачком: этим «русским пленным» оказался Панасюк Ярослав Фёдорович из Тернополя, участник карательной войны в Донбассе. Его гордый профиль уже мелькал на Фейсбуке.

Якобы "российским пленным" оказался Ярослав Панасюк из Тернополя, участник карательной войны в Донбассе

Еще один парень на видео. Пользователи выяснили, что он приехал не из России, а живёт в Киеве. «Вояку» случало сдала девушка - выкладывала уже с ним фотки на своей странице и так и не удалила.

Якобы "пленный русский" с видео оказался жителем Киева

Задержанный якобы «ОМОНовец из Новокузнецка», оказался участником военно-патриотического клуба из украинского Николаева.

Выданный за «ОМОНовца из Новокузнецка» оказался участником военно-патриотического клуба из Николаева

В районе города Гостомль, где российские части ВДВ вели тяжелый бой за аэропорт, украинцы сбили вертолет Ка-52, к нему подошел местный житель - Михаил Павлушенко. Тут-то его и взяли СБУшники! И успели показать в новостях, чтобы отчитаться — «русский летчик в плену!». Потом только выяснилось, что это протоиерей Украинской православной церкви. Норазве хоть кому-то это уже интересно.

Протоиерея Михаила Павлушенко украинские СМИ выдали за "российского летчика".

Тем временем Мэр Киева Виталий Кличко обратился к населению и успокоил, что в столице российских войск нет. А чего ж тогда продолжается охота на диверсантов среди мирного населения?

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, чтобы была хорошая власть. Чтобы люди жили": Что рассказывают сложившие оружие украинские военные

Специальный военный корреспондент kp.ru Александр Коц поговорил с теми, кто добровольно сложил оружие (подробности)

В ТЕМУ

Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Западные страны договорились заблокировать SWIFT для попавших под санкции российских банков (подробности)

Третий пакет санкций Евросоюза: что в него входит и чем нам грозит

Он затронет банки, авиацию и нефтепереработку (подробности)