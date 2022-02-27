«Мертвая рука»: Россия третий раз в истории привела ядерные силы в боевую изготовку

Россия третий раз в истории привела ядерные силы в боевую изготовку Фото: Shutterstock

Приведение Сил сдерживания в Особый режим боевой готовности — это, на самом деле, шок. Событие - из ряда вон.

Владимир Путин не мог приказать министру обороны и начальнику Генштаба сделать это без веской причины.

Судите сами. Такое прежде случалось всего два раза.

1-й раз - в 1962 году, во время «Карибского кризиса».

2-й раз - в 1973 году во время Войны судного дня.

3-й раз — в 2022 году во время операции на Украине. То есть, сейчас.

Значит, сегодня мир стоит на краю страшного обрыва так же близко, как при установке Никитой Хрущевым ядерных ракет на Кубе. Под ребрами США.

Как выглядит Особый режим боевой готовности?

Торжественно и жутковато.

В небо взлетают стратегические ракетоносцы Ту-160. И идут в районы боевого дежурства. Вместе с ними поднимаются и «летающие танкеры» - самолеты-заправщики.

В океан выходят подлодки. Они начинают отрыв от слежения (скрываются на глубине от космических спутников и прочих «глаз») и выходят в районы запуска ракет по целям противника, готовясь нанести ему невосполнимый урон.

На свежий воздух выкатываются БЖРК — железнодорожные составы с ракетными комплексами — к районам боевого развертывания.

В леса едут тягачи с «Ярсами», чтоб сменить позиции на особо секретные — предназначенные для ядерных ударов. И неиспользуемые в обычной жизни.

И, конечно, ракетные шахты! Они переходят в режим 5-минутной готовности к пуску.

Впечатляет? Еще как. А называется все это — протокол «Периметр». Американцы придумали ему совсем жуткое имя - «мертвая рука» (Dead Hand). То есть, рука возмездия, которая способна на ответный удар по врагу даже если выведены из строя все центры управления.

Что же заставило Путина ввести столь устрашающий (или спасающий мир, уравновешивающий ядерные силы) режим? Мы это узнаем наверняка и очень скоро. Уж слишком веские должны быть причины. Такие как шило в мешке не спрячешь.

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