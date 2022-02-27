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Политика27 февраля 2022 19:10

Геннадий Онищенко: импортозамещение и сотрудничество с Китаем компенсируют издержки от санкций

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования - с обозревателем kp.ru Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

США и ЕС принимают против экономики России самые жесткие меры.

«Как будем жить с этими санкциями и чем сможем ответить?» Об этом мы поговорили доктора медицинских наук, в прошлом - главного государственного санитарного врачом России Геннадием Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, вот нас обложили таким количеством санкций, что и медицина может пострадать, и с лекарствами могут быть какие-то проблемы, и с аппаратурой, с медтехникой. Как будет жить и чем можем ответить?

- Что касается санкций в отношении поставок медикаментов, которые для нас первостепенной важности и самые современные, то они уже и до этого были.

- Что, какие-то лекарства запрещали нам поставлять?

- Да. Допустим, вот антиретровирусные препараты, которыми мы обеспечиваем за счет государства всех ВИЧ-инфицированных, чтобы они могли нормально жить, работать и даже рожать детей. Самые последние препараты, которые были в разработке, нам не давали. Или давали по другим ценам. Например, в Казахстане за копейки продавали так называемые дженерики (копии оригинальных препаратов – авт.), у нас они были даже не в десятки, в сотни раз дороже. Ну, научились мы, свои начали производить.

- А как насчет медицинского оборудования?

- Конечно, много современного оборудования, которое мы закупили в последнее время, привязано к вопросам обслуживания его, к поставкам расходных материалов и т.д.

Я надеюсь, что мы сможем сохранить и в то же время продолжать сотрудничество с Китаем, который во многом делает реплики самых современных зарубежных приборов и аппаратов.

Хотя, конечно, транснациональные фирмы, которые используют Китай как полигон дешевой силы рабочей, будут возражать, но находить решения мы будем.

- А может, надежнее было бы производить оборудование в своем государстве?

- Я знаю, что у нас в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в рамках фармацевтического и медицинского кластера постоянно ведется работа по импортозамещению. И такую задачу ставили мы не вчера и не позавчера, а десятилетие назад еще. И значительную часть оборудования мы производим на нашей территории.

На совещании, где выступал председатель РСПП, мы услышали, что для нашего бизнеса этот вопрос не новый и он будет достаточно адекватно решаться.

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