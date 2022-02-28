Андрей Малахов отложил премьеру, а Иван Ургант взял тайм-аут

Новая программа гуру житейских ток-шоу будет называться просто «Малахов». Фото: Канал «Россия 1»

Актуальная повестка внесла коррективы в сетку вещания ведущих российских телеканалов. И не только по причине того, что в столь напряженный момент сугубо развлекательные программы не всегда уместны. А прежде всего потому, что за общественно-политические проекты голосует сам зритель - их рейтинг взлетел в разы.

Вот почему в минувшую пятницу в эфир не вышел еженедельный выпуск программы «Вечерний Ургант», уступив время ток-шоу «Большая игра». Вопреки слухам программа не закрыта насовсем. «Мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками» - такое сообщение появилось в официальном инстаграм-аккаунте «Вечернего Урганта». В то же время проект «Голос. Дети» вышел как обычно. А в воскресенье на Первом отменили музыкальный проект «Две звезды. Отцы и дети» и многие другие программы - прямо с утра и до вечера в эфире работал информационный канал со спецвыпусками программ «Время покажет» и «Большая игра», посвященный событиям на Украине.

На канале «Россия 1» по воскресеньям в прямом эфире обычно плясали звезды в передаче «Танцы со звездами», в этот раз был запланирован полуфинал. Однако Мария Миронова, Марина Зудина, Анатолий Белый, Дмитрий Харатьян и другие артисты соревноваться пока не будут. Вернутся ли они в эфир 6 марта, станет ясно позже. Взамен на «России 1» в воскресенье вышел специальный выпуск программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.

Команда передачи «Вечерний Ургант» взяла тайм-аут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что можно посмотреть сегодня, 28 февраля? Сетка меняется буквально на ходу, в зависимости от текущих событий. Но Первый канал однозначно продолжит сокращать развлекательное вещание в пользу информационного: пока не будет ни «Вечернего Урганта», ни «Давай поженимся!» и т. п. А вот главный сериал после программы «Время», скорее всего, уцелеет. На этой неделе на Первом стартует «Янычар»: история про казака Алеху - русского пленника турецкого султана в XVI веке.

Канал «Россия 1» отменил большую премьеру - ток-шоу «Малахов», которое должно было прийти на смену «Прямому эфиру». Конечно, «Прямой эфир» тоже пока выходить не будет: в приоритете расширенные выпуски новостей, программа «60 минут» и ток-шоу Владимира Соловьева. Но сериал тоже сохранится - на неделе тут премьерная мелодрама «Линия света».

А если устал от политики?

Подробности спецоперации на Украине волнуют, наверное, всех. Но нет ничего зазорного в том, что иногда хочется отвлечься от серьезной тематики.

К счастью, развлекательные каналы (ТНТ, СТС, «Пятница!», ТВ-3 и т. п.) сохранили привычное вещание в полном объеме. Например, на ТНТ по плану стартовал второй сезон телепроекта «Звезды в Африке» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. «Мы создаем наши шоу и сериалы исключительно для того, чтобы люди смогли отвлечься, улыбнуться и хорошо провести время у экрана. Именно это заложено в ДНК нашего бренда», - напоминает пресс-служба канала.

Продолжают свою обычную работу и российские онлайн-кинотеатры. Так, в четверг на More.tv и Wink выйдет уже второй эпизод сериала «The Телки» - это экранизация нашумевшего одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. А 1 марта на Premier ожидаются 5-й и 6-й эпизоды второго сезона комедийного сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком и Марией Ахметзяновой.