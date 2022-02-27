Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 27 февраля 2022

Что происходит на территории Украины и Донбасса?
Фото: REUTERS
Что происходит на территории Украины и Донбасса? «Комсомолка» собрала максимально возможную информацию из разных источников. Мы проанализировали самые разные сообщения и факты. От всех структур, в первую очередь от Минобороны России. То есть от тех, кто отвечает за свои аргументы и факты. Привели и данные от наших корреспондентов на передовой.
Картина в воскресенье была такова.
Большинство средств противовоздушной обороны и военная авиация Украины в основном выведены из строя - в центре и на востоке страны (и частично на западе) прицельными ударами высокоточного оружия.
Киев и ряд ключевых городов республики (Харьков, Мариуполь), где располагались боеспособные военные подразделения и их штабы, по ситуации на вечер воскресенья, 27 февраля, блокированы. Возможность нанесения серьезных ударов по Донбассу в ближайшее время должна быть устранена.
Приводим карту действий на вечер воскресенья, 27 февраля.
Обстановка на вечер воскресенья, 27 февраля 2022 года
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