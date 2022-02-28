Последние новости о переговорах России и Украины на 28 февраля 2022: Делегация Киева едет через Польшу

Начались российско-украинские переговоры. Фото: Shutterstock

Переговоры делегаций России и Украины могут начаться утром 28 февраля 2022 года. Они должны пройти в Гомельской области, на белорусско-украинской границе на пункте пропуска Александровка-Вильча.

- Белорусская сторона очень заинтересована в мире между нашими странами – между Россией, Украиной. Поэтому мы готовы идти на все условия украинской стороны, разумные условия по организации переговоров. И используем, и всему миру показываем, что используем этот шанс на мирное разрешение конфликта, - сообщил близкий к организаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский на Радио "Комсомольская правда".

Агентству РИА Новости он также уточнил, что украинская делегация поехала к месту проведения переговоров не по прямой дороге, через Гомель, а через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест).

- Они едут огромным кругом, — сообщил Воскресенский.

Как ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ему звонил с просьбой о том, чтобы россияне «дождались» украинцев, Владимир Зеленский. Прежде о предложении провести переговоры сообщал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Первоначально по инициативе украинской стороны, которая отвергла вариант Москвы встретиться в Минске, был выбран Гомель. До него из Киева рукой подать. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что обсуждать вопрос мира наша сторона готова в любом формате, несмотря на постоянное затягивание со стороны Киева.