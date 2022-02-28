Вопрос дня: Как будем жить с этими санкциями и чем сможем ответить?

Евросоюз и США выдвинули против России ряд жестких санкций. Фото: REUTERS

Екатерина ГАМОВА, чемпионка мира по волейболу:

- Я думаю, эти санкции и все, что происходит в отношении нашей страны, будет продолжаться долго. И нам нужно принимать те реалии, в которых оказались все граждане нашей страны. Грустно.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, полярник:

- Закрыть Севморпуть, и всё! Без нас они не смогут там работать. По Севморпути идут иностранные суда, связанные с добычей нефти, газа. А ледокольная проводка - атомный флот - только наш. Ясно им?

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Мы - огромная страна с потрясающим потенциалом, поэтому выход один - заняться своей промышленностью. Чтобы свои самолеты делали. Корабли. Электронику. И я бы, конечно, обратил внимание на наш финансовый сектор. Хватит жить по лекалам МВФ. Вот мы сейчас и получили от них привет большой! Конечно, у нас есть Китай с его огромным рынком. Не отвернулись Бразилия, Индия. До 1930-х годов СССР тоже был в полной изоляции. Но смог создать индустриальную страну.

Олег НОВИЦКИЙ, летчик-космонавт, Герой России:

- Мне кажется, нужно оставаться спокойным и не впадать в панику. Никакие санкции не способны убить нашу экономику, даже если и создадут неудобства. И отвечать Западу не нужно. Мы мощная страна.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:

- Что касается санкций с непоставкой медикаментов, они и до этого были. Самые последние разработки нам не поставляли. Или поставляли по другим ценам. Например, в Казахстане они за копейки продавались, а у нас в сотни раз дороже. Ну, научились мы, свои начали производить.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- За мои долгие годы я пережил много санкций. Переживем и эти. И ответить Западу можем, к примеру, отменив поставки титана. На Урале, в Верхней Салде, шикарный титан, который поставляется «Боингу». 40% титана в американском авиастроении - наши. И еще закрыть наше небо для их полетов.

Сергей Иванович, болельщик «Динамо», читатель сайта KP.RU:

- Поляки и шведы заявили, что не будут с нами в футбол играть. А когда американцы бомбили Югославию - ничего, никаких санкций? Играли! При чем здесь спорт?