Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 февраля 2022 года: Долгий путь к переговорам, новые санкции Запада, перевод сил сдерживания в особый режим

Собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 февраля 2022 года
Фото: REUTERS
С раннего утра в Белоруссии ожидала прибытия украинской делегации серьезная делегация из представителей российского МИДа, Минобороны, администрации президента РФ - во главе с его помощником, Владимиром Мединским. Киев долго тянул, отказался посылать своих людей в Гомель и, наконец, после созвона Зеленского с Лукашенко, согласился встретится на погранпереходе Алесандровка-Вильча. Правда, к полуночи представители Украины на назначенное место не прибыли.
Владимир Путин в ответ на недружественную политику запада приказал Министерству обороны России привести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Что значит этот приказ — объяснил военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.
При обстреле со стороны ВСУ Горловки в этом городе Донецкой народной республики были повреждены водовод и газопровод, а число погибших мирных жителей в ДНР за последние дни достигло 15 человек
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела в Азовском море со стороны Украины нашего грузового судно "СГВ флот" — при обстреле на борту нефтегруза возник пожар, а один из челнов экипажа получил серьезные повреждения .
Киев официально направил иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге — из-за «искажения понятия «геноцид» для оправдания агрессии». Украина требует назначить слушания уже на следующей неделе, по словам Владимира Зеленского
Венгрия оказалась одна из немногих европейских стран, которая отказалась поставлять оружие Киеву — на фоне заявлений об отправке летальных систем из Британии, Нидерландов и даже Германии, которая прежде воздерживалась от подобных шагов.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС еще больше расширяет санкционный список против россиян, добавив в него еще олигархов, со словами «мы целимся в элиту режима, которая получает выгоду от системы». Теперь в «черном списке» 670 человек.
82 пограничника, морских пехотинца и связиста, которые сдались на острове Змеиный неподалеку от Одессы и были отправлены в Севастополь, уже там увидели обращение Зеленского к нации, который сообщил, что защитники острова погибли, отважно его защищая, и он представляет их к званию Герой Украины, посмертно. Пришлось звонить домой и успокаивать родных.
Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что немногочисленный российские военнослужащие, попавшие в плен к украинским националистам, подвергаются пыткам и издевательствам - но уже все палачи известны по именам и адресам, и их ждет суровая кара.
Глава Молдавии Майя Санду призвала все страны к скорейшему восстановлению мира, заодно пообещав всем беженцам с территории Украины всю необходимую помощь. И даже предоставление убежище «на любой срок, который потребуется».
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