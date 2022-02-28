Эммануил Виторган с детьми покинул Россию

Эммануил Виторган и Ирина Млодик Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик дышат полной грудью и не замечают возраста. Несколько лет назад они стали родителями. На свет с разницей в полтора года появились две дочери звездных супругов - Этель и Клара. Знаменитости трогательно заботятся о девочках, демонстрируя идиллию на публике. На днях звездное семейство покинуло Россию.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик много времени посвящают своим крошкам - Этель и Кларочке. Счастливый 81-летний отец постоянно демонстрирует в блоге, как его младшие дети проводят время. Эммануил Гедеонович души не чает в своих девочках: "Вы себе представить не можете, как мне везло с женщинами и продолжает везти. Это такой подарок, такое счастье!".

Долгое время звездные родители не могли себе позволить полноценный отдых за рубежом - сначала была маленькой Этель, после родилась Клара. Затем грянула пандемия. Теперь же, когда девочки подросли, семья решила отдохнуть за границей. "Ну вот, наконец-то, выбрались в мою родную Юрмалу..." - подписала ролик Ирина. Судя по публикациям Виторгана семейство планирует оставаться в Латвии до 7 марта.

В кадре Этель и Клара катят по одному из залов аэропорта свои маленькие чемоданчики на колесах. Одеты девочки в яркие шубки и шапочки в тон.

Напомним, Ирина Млодик стала третьей супругой Эммануила Виторгана. В феврале 2018 года на тот момент 56-летняя Ирина подарила мужу Этель. Спустя год родилась Клара. "Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем - мы долго проживем", - уверена женщина.

Не так давно Эммануил Гедеонович говорил, что не исключает рождения еще одного ребенка. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - заявлял актер.