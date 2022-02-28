Страны G7 продолжат накачивать Украину оружием

Лиз Трасс сообщила, что принято решение о продолжении поставок на Украину оборонительных вооружений Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс по окончании встречи руководителей МИД «Большой семерки» выступила с заявлением, в котором сообщила, что помимо расширения санкций против России принято решение о продолжении поставок на Украину оборонительных вооружений.

– Мы ясно понимаем, что Путин должен потерпеть неудачу, а суверенитет [Украины] необходимо восстановить. Мы договорились продолжать поставлять оборонительное вооружение и технику Украине, усиливать санкции, чтобы подорвать российскую экономику, – написала она на своей странице в Twitter.

24 февраля в ответ на обращение руководителей недавно признанных Россией ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, призванной защитить народы республик от геноцида со стороны националистических сил Незалежной.

Основной целью специальной операции, проводимой российскими войсками, является полная демилитаризация и денацификация Украины.

Кроме того в Кремле пообещали незамедлительный и адекватный ответ внешним силам, которые попытаются создать угрозу для России.

В свете растущей в мире напряженности, недружественного поведения стран Евросоюза и США и агрессивных высказываний Путин дал поручение перевести силы сдерживания российской армии в особый режим. По сути дела, это означает приведение в полную боевую готовность ядерного арсенала страны. Ранее подобное решение принималось руководителями Советского Союза лишь дважды – в 1962 и 1973 году.

В ответ на действия президента РФ последовало незамедлительное заявление о стороны Белого дома о том, что США и НАТО не несут угрозы для России.

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