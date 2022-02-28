Венгрия отказалась поставлять Украине оружие

По словам премьера, в сложившейся ситуации не стоит принимать поспешных решений, о которых придется пожалеть в будущем Фото: REUTERS

Венгрия стала одной из немногих стран Европы, решившей не вмешиваться в проводимую Россией на Украине спецоперацию.

О том, что венгерское правительство не будет поставлять нацистам на Украине оружие, заявил глава кабмина Виктор Орбан.

По словам премьера, в сложившейся ситуации не стоит принимать поспешных решений, о которых придется пожалеть в будущем.

– Следующее десятилетие будет посвящено тому, кто сможет создать безопасную среду повседневной жизни для своей страны, своего народа, – цитирует Орбана венгерский портал Hirado.

Кроме того, политик сказал, что имеющееся в стране оружие пригодится стране для обеспечения безопасности ее внешних границ.

В рамках политического и экономического противостояния с Россией об отправке на Украину различных видов вооружений ранее заявили Дания, Швеция, Германия и Франция. Несколько позже подобное решение стран-участниц «Большой семерки» озвучила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Решение о начале спецоперации принято президентом Владимиром Путиным в ответ на просьбу о защите со стороны глав недавно признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик.

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