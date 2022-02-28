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В мире28 февраля 2022 5:56

Секс за отчеты: Израильтянка нашла способ избавиться от контроля со стороны мужа

Ни к чему хорошему все это не привело
Юрий МАЙБОРОДА
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Теперь бывшие супруги смогут тратить заработанные ими деньги без оглядки на вторую половину

Теперь бывшие супруги смогут тратить заработанные ими деньги без оглядки на вторую половину

Финансовое благополучие – залог счастливой семейной жизни. К такому выводу пришла супружеская пара из Израиля после того, как жена потеряла работу, и доходы семьи сократились.

В принципе, основным добытчиком в этой семье всегда был муж, а супруга работала лишь частично. Поэтому известие об увольнении женщины из-за сокращения штата мужчину особо не беспокоило. В то же время, поняв, что отныне он является единственным кормильцем, муж начал требовать от супруги детального отчета о покупках.

Дальше – больше: женщине пришлось не только рассказывать, но и оправдываться: глава семьи постоянно высказывал недовольство тем, как жена ведет хозяйство и упрекал ее в неумном расходовании семейного бюджета.

Устав от придирок и получив очередной отказ дать ей доступ к общему банковскому счету, женщина решилась на отчаянный шаг: она стала выставлять мужу счета за все оказанные ему услуги. Включая секс. Так, по мнению женщины, интим с ней должен был обойтись супругу в 750 шекелей (немногим более 19 тысяч рублей).

Возмущенный супруг крепился, но однажды не выдержал и заплатил. А потом пришел к выводу, что так даже лучше. По крайней мере – спокойней.

Однако в следующий раз на предложение мужа заняться с ним сексом за деньги супруга ответила отказом. А немного позже потребовала развода.

При посещении адвоката пару ждало открытие: оказывается, в Израиле поведение мужчины в данной ситуации не только имеет четкое определение – «финансовое насилие» – но и является вполне законным поводом для расторжения брака.

Теперь бывшие супруги смогут тратить заработанные ими деньги без оглядки на вторую половину.

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