Запад может отключить нам смартфоны и даже заводы и уже начал компьютерную супер-атаку

Если рассматривать все варианты, то нельзя исключать, что отключатся телефоны на основе Apple и Android Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Месть за операцию на Украине? Параллельный фронт? Похоже, что так. На Россию обрушилось беспрецедентное количество кибератак – об этом сообщается со ссылкой на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России. Попыткам взлома подвергаются сайты Кремля, Минобороны, Госуслуг. Но ddos-атаки идут одна за одной. А хакеры из группы Anonymous объявили России кибервойну.

Неужели Украина — такая мощная кибер-держава? Или Россию атакуют США? И что нам ждать дальше?

Об этом мы спросили признанных экспертов – основателя компании «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова и основателем компаний LiveInternet и Mediametrics Германа Клименко.

ЭТО УЖЕ НЕ УКРАИНЦЫ, А АМЕРИКАНЦЫ

- Я не думаю, что ddos-атаки - это Украина, - говорит Игорь Ашманов. – Мне кажется, это уже американцы. По утечкам Wikileaks и Сноудена мы знаем, что в том же ЦРУ огромные отделы, занимающиеся взломом всех существующих устройств, роутеров и приложений. Только в отделе, который подделывает следы взломов, чтобы свалить это на корейцев или китайцев, работают около 800 человек! А всего это несколько тысяч офицеров разведки, кибербойцов, которые способны нанести киберудар.

Украинцы сейчас в шоке, им не до того, - продолжает Ашманов. - Впрочем, ddos-атаки – это не самое страшное. Ну подумаешь, изменили надпись на сайте, к примеру, RT. Через час включаешь – все нормально. Опасно другое. 21 век – это век борьбы за обладание высокими технологиями. В августе прошлого года в Конгрессе США прошел первые слушания билль 1260 – 2,5 тысячи страниц американской стратегии в области технологии. Там большой раздел посвящен технологическому удушению России. Он описывает, как запретить русским доступ к любым технологиям, которые контролируют американцы. И сейчас у них появился очень хороший повод ускорить этот процесс. Не факт, что им удастся достичь поставленных целей. Но пытаться они будут и очень активно.

Игорь Ашманов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

МЕТАЛЛ, НЕФТЬ, ВСЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ

Так следует ли опасаться нападения киберпространстве? Да, стоит, но не со стороны хакеров. По словам Игоря Ашманова, гораздо серьезнее то, что сейчас на Западе планируют закрыть для России импорт всех программных продуктов и компьютерного железа.

- Если рассматривать все варианты, то нельзя исключать, что отключатся телефоны на основе Apple и Android. То есть, все смартфоны могут превратиться в кирпичи, останутся только кнопочные телефоны, как лет двадцать назад, - говорит Ашманов. – Или взять, к примеру, сертификаты шифрования. Они используются везде, где есть пароль и логин. У нас в России нет своего корневого сертификата, мы их не распространяем. И отозвать действующие сертификаты – это вопрос нескольких дней. И тогда все программы, использующие защищенные транзакции, попросту откажутся работать. Вообще, возможностей насолить нам у Запада много: и маршрутизация интернета, раздача доменных имен и так далее. У американцев очень много платформенных системных технологий, которые в России используют все. И они могут отказаться работать.

По словам Ашманова, 90% всех систем управления промышленным производством в России – это западные системы. Разливка металла, добыча нефти – все программное обеспечение на этих заводах закуплено за рубежом.

- Очень надеюсь, что на самых ответственных направлениях все это «стерилизовано», обеспечен «воздушный разрыв» доступа к интернету, - говорит эксперт. - Это должно быть сделано уже давно! Но сделано далеко не везде. Это, конечно, апокалиптический сценарий, но вполне возможно, что там, где не предприняты меры безопасности, оборудование в какой-то момент может попросту отключиться. И противостоять этому можно только проведением срочного аудита и созданием тех самых воздушных разрывов. О том, что нужно проводить импортозамещение программных систем и компьютерного «железа», говорили много лет. Но мало кто воспринимал это всерьез. Теперь придется попотеть. Как минимум, обеспечить «воздушный разрыв», сделать невозможным доступ к самым важным узлам программ и оборудования извне.

90% всех систем управления промышленным производством в России – это западные системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Наша защита в том, что у нас не так много связанных с Интернетом автоматизированных систем, - говорит Герман Клименко. – Поэтому истории из фантастических фильмов, когда вирус пролезает в центр управления и все рушит, у нас вряд ли могут случиться. Пожалуй, только в Москве, в ЦОДД (Центре Организации Дорожного Движения), я видел центр управления, в который можно залезть и что-то испортить. К тому же у нас мощная система криптозащиты и кибербезопасности. А вот в США автоматизированных центров гораздо больше, поэтому риски такого проникновения у них значительно выше. Кассовые аппараты крупнейшей торговой сети Wallmart, например, до сих пор работают на Windows-95 – операционной системе еще 90-х годов. Взломать их очень просто.

- То есть, получается, мы можем выкатить Штатам «ответку», взламывая их системы?

- Это зависит от того, хотим ли мы оставаться в рамках правового поля. К тому же, наши попытки взлома можно очень легко пресечь, физически обрубив каналы входа в сети. И они могут это сделать, оставив нам только собственный внутренний вариант.

Герман Клименко. ФОТО Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

СМАРТФОНЫ ПРЕВРАТЯТСЯ В КИРПИЧИ

В интернете гуляет факсимиле письма украинского вице-премьера Украины Михаила Федорова в компанию Apple с просьбой отключить айфоны у всей России. Возможно ли такое? Оба наших эксперта считают, что теоретически, да, возможно.

- Apple может удалить все установленные приложения и превратить устройство в бесполезную железку, - говорит Игорь Ашманов. - Конечно, если компания сделает это, то никак не по просьбе украинского чиновника, а по указке американских властей. Это, кстати, касается не только телефонов. Иностранные автомобили последних лет имеют возможность удаленного управления. Уже были примеры, когда хакеры прямо на ходу включали в автомобиле музыку, вентиляцию, заставляли работать щетки на стекле. Теоретически, любой производитель такой умной техники может отрубить свои устройства в любой момент в любой стране. Другое дело, пойдут ли они на это. Ведь в этом случае они потеряют доверие покупателей во всем мире.

Apple может удалить все установленные приложения и превратить устройство в бесполезную железку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Скорее всего, американские власти пойдут по другому варианту, - говорит Герман Клименко. - Мы с ним, кстати, очень хорошо знакомы, потому что это крымский вариант. Вводятся секторальные санкции, программные продукты на территории Крыма не продаются. Соответственно и у тех, что уже установлены, нет поддержки и обновлений. А в современном мире без поддержки программное обеспечение очень быстро устаревает, появляются проблемы, к примеру, с безопасностью. Вы можете поставить самую свежую программу, но если не будет обновлений, то уже через пару месяцев вас накроет какой-нибудь вирус. Так же и с телефонами: если не изменить регион, телефон превращается в кирпич, программы не обновляются, приложения не устанавливаются. Возможно, такие санкции распространяться на всю Россию. Да, программные продукты у нас будут, но с каждым днем они будут все более старыми, медленными, малоэффективными.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ЛЖИ

Еще один аспект цифровой вселенной – распространение информации. Интернет и соцсети вроде бы сделали мир беспрецедентно открытым и свободным, любой человек может черпать сведения из любого источника. И в то же время Фейсбук в последние дни ввел фактическую цензуру, блокируя публикации российских СМИ. То есть видение ситуации из России становится недоступным аудитории Фейсбук. А ведь только, например, у «Комсомолки» около двух миллионов подписчиков в этой соцсети.

Может ли Запад обнести Россию железным занавесом, не пропуская из-за него информацию в США и Европу? По мнению Игоря Ашманова, они уже делают это.

- Такой занавес уже создан, - говори он. - Подавляющее большинство американцев и граждан Европы от нас не видят ничего вообще. Как говорил наш великий философ Зиновьев, Запад сделан из очень сложных механизмов и очень простых людей. Эти простые люди вверять всему, и для них уже создали информационное пространство, которое не имеет с реальностью ничего общего. Пробиться на это информационное поле для России будет очень тяжело.

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