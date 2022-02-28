После выписки из психбольницы Валерия Николаева могут признать недееспособным

Валерий Николаев и его семья переживают тяжелые времена. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Николаев и его семья переживают тяжелые времена. Всего за каких-то пару недель артист из перспективного участника телешоу "Танцы со звездами" превратился в героя скандальной хроники. Знаменитый "буржуй" угодил в спецприемник за езду без прав и якобы в состоянии наркотического опьянения, а за решеткой вел себя настолько неадекватно, что его отправили в психушку на принудительное лечение. Ближайшее будущее у Николаева невеселое: либо его признают вменяемым и отправят досиживать 15 суток, либо врачи вынесут вердикт о невменяемости. Тогда пациент рискует остаться в клинике уже надолго.

Между тем, дома мужа-хулигана ждет законная супруга, воздушная гимнастка Эльмира Земскова с восьмимесячным сыном Никитой. Положение молодой мамы настолько тяжелое, что коллеги Николаева вынуждены сбрасываться ей по копеечке, пока глава семьи вынужденно без работы. Более того, незадолго до своего фиаско Валерий взял кредит на авто - около миллиона рублей, и, говорят, еще один крупный займ - на съемки собственного фильма. И все это тяжелое финансовое бремя легло на плечи безработной жены...

В такой ситуации звездный адвокат Андрей Алешкин видит единственный выход.

- Чтобы семья смогла жить нормально, супруга может через суд признать Валерия Николаева ограниченно дееспособным: это значит, что вследствие психического расстройства он может не понимать последствий своих действий и нуждается в помощи. В таком случае над актером можно будет оформить опеку, и тогда всем имуществом будет распоряжаться супруга, - объясняет адвокат.

Адвокат Андрей Алешкин.

А главное, Николаев больше не сможет брать кредиты в банках.

- Если он продолжит работать и зарабатывать, то гасить долги с его денег будет жена - сам актер не будет иметь возможности распоряжаться финансами, - продолжает Андрей Алешкин. - Да, со старыми долгами уже ничего не сделаешь, все суммы придется вернуть. Зато оформить новые займы и усугубить материальное положение своей семьи Валерий Николаев уже не сможет.

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