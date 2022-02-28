Переговоры России и Украины 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Глава российской делегации, помощник российского лидера Владимир Мединский. Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

В понедельник, 28 февраля 2022 года, в Гомельской области Белоруссии должны состояться переговоры России и Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, делегация из Украины задержалась из-за сложной логистики – дипломаты приняли решение ехать через Польшу. Украинские переговорщики побоялись поехать напрямую в Гомель, так как там шли боевые действия.

Глава российской делегации, помощник российского лидера Владимир Мединский сообщал, что Россия готова к переговорам сразу после прибытия украинцев.

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что площадка для диалога сторон полностью готова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном отмечал, что ближайшие 24 часа станут решающими для страны.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

14:35 Российско-украинские переговоры начались с того, что украинская делегация потребовала возврата Крыма и немедленной выплаты контрибуции в 14,8 миллиардов долларов, угрожая в противном случае перейти в масштабное наступление по всему фронту.

14:07 Макей - участникам переговоров РФ и Украины: "Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата".

13:55 Лукашенко надеется, что в ходе переговоров РФ и Украины удастся найти решение всех кризисных вопросов, сообщает глава МИД Белоруссии.

13:17 Начались переговоры России и Украины в Гомельской области, пишет БЕЛТА. Встреча делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется

11:39 Офис президента Украины заявляет, что его главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

11:33 В состав украинской делегации вошли: министр обороны Резников, замглавы МИД Точицкий, советник главы офиса президента Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Арахамия, депутат Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин.

11:27 Украинская делегация прибыла к месту переговоров, передает корреспондент РИА Новости. На видео место встречи делегаций.

11:10 В 12:00 по московскому времени должны начаться российско-украинские переговоры. Российская делегация готова приступить к переговорам с украинской делегацией сразу же, как ее представители прибудут на место встречи, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил, что переговорные помещения готовы, позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной сформирована.

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