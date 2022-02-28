«Пусть говорят» и «Давай поженимся» сняли с эфира: изменения в сетке телевещания на текущую неделю

Лариса Гузеева и программа «Давай поженимся» уступили место в эфире информационному каналу Фото: Первый канал

С понедельника 28 февраля телеканалы в очередной раз меняют сетку вещания. Если на выходных из эфира убирали вечерние развлекательные телепроекты, то теперь перекроили всю сетку – изменения коснулись не только шоу, но и других проектов, сериалов. Из-за общественно-политических событий на двух главных каналах страны преимущественно новостные и аналитические программы – рассказывают о текущей ситуации.

Сетку вещания Первый канал и «Россия» перекраивают, ориентируясь на актуальную повестку дня. На Первом отменили все передачи: начиная с «Давай поженимся», заканчивая «Пусть говорят» и «Вечерним Ургантом». Юмора, развлечений и выяснения личных отношений в телестудиях пока не будет. Также как и привычного сериала после программы «Время». На Первом весь день – информационный канал с ведущими проекта «Время покажет».

На «России» вместо проекта Бориса Корчевникова «Судьба человека» и ток-шоу «Малахов» - в эфире в 11.30 и в 17.30 социально-политическое ток-шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. Дневной сериал (14.55 – 17.00) на «России» остается, а вместо вечерней сериальной премьеры в 21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». Сериал в повторе «Годунов» поставили на ночь – с 00.00.

Борис Корчевников сообщил, что с текущего понедельника эфир канала «Спас» открывается чтением Псалтыри. На других каналах сетка вещания существенно не меняется: на ТВ Центр и «Пятом канале» детективные сериалы чередуются с выпусками информационных программ. Вс5 развлекательные каналы работают в привычном для них режиме – там нет и не было политики, аналитики, новостей. На ТНТ и СТС – сериалы, фильмы и развлекательные проекты, на «ТВ-3» - мистика и кино.

Возвращение к привычному телевещанию зависит от текущей общественно-политической ситуации. Большинство развлекательных программ и ток-шоу отсняты и ждут своего эфира.