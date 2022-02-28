Киев десантировался в Гомель на двух польских вертолетах

Наша сторона гарантирует безопасность украинским переговорщикам Фото: REUTERS

История «дипломатического путешествия» официальной украинской делегации на переговоры о мире с делегацией из Россией напоминает детектив. И это не Агата Кристи.

Москва начала предлагать Киеву переговоры на минувшей неделе. В Киеве то соглашались, то отказывались. Названивали кураторам и, согласно инструкциям, «меняли показания». Отказы опирались на то, что белорусы «тоже воюют против незалежной»! Впрочем, такие утверждения не подтверждались никем и ничем.

С раннего утра в воскресенья в Минске ожидала информации о прибытии украинской миссии в Белоруссию наша делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Речь шла о встрече двух групп ( в нашу входили высокопоставленные специалисты из МИДа, Минобороны, Администрации президента, парламента) в Гомеле. Этот белорусский областной центр, до которого из Киева по трассе всего 263 км, выбрала сама украинская сторона. То есть им до него - два с половиной часа комфортной езды на немецких лимузинах.

Но Киев вновь и вновь переносил время встречи. Россияне уже готовы были отбыть домой, но тут «случилось страшное». Владимир Зеленский, похоже, под давлением окружения, превозмогая гордость, позвонил Александру Лукашенко - и попросил его задержать переговорную группу из России до прибытия их коллег из Украины. Белорусский лидер передал эту просьбу российскому президенту. Наша делегация осталась ждать. Мединский подчеркивал, что наша сторона гарантирует безопасность украинским переговорщикам. И напоминал, что каждый час промедления — это жизни украинских военнослужащих.

Место встречи «дрейфовало» по карте Белоруссии, достигнув пограничного перехода Александровка-Вильча на границе, на реке Припять. Вечером воскресенья два человека из украинской делегации с небольшим промежутков сообщили в соцсетях о том, что переговоры с россиянами, наконец, начались. Наш МИД это не подтверждал.

Судя по всему, маршрут украинского кортежа, направлявшегося к близкой границе с Белоруссией, менялся под влиянием «внешних факторов». В итоге в полночь стало окончательно ясно - украинцы движутся ко встрече с российской делегацией… через Польшу! Именно оттуда утром понедельника они и прибыли в Белоруссию на двух вертолетах.

В составе украинской делегации, по предварительным данным, министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИДа Николай Точицкий, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Верховной Рады Рустем Умеров.

В воскресенье Владимир Зеленский высказал скепсис по поводу итогов грядущих переговоров. Ну что, хорошее напутствие своей делегации...

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