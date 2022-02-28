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Экономика28 февраля 2022 9:59

«Готовы помогать талантливым режиссерам и продюсерам»: «Деловая Россия» поддержит кинематограф инвестициями

Перспективные фильмы и сериалы обсуждались на заседании «КиноИнвестКлуба»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Участники «КиноИнвестКлуба» обсудили финансирование российских фильмов. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

Участники «КиноИнвестКлуба» обсудили финансирование российских фильмов. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

25 февраля московское отделение «Деловой России» провело очередное заседание «КиноИнвестКлуба», который в конце 2021 года был создан для помощи российским продюсерам в привлечении инвестиций в создание фильмов и продвижения отечественных бизнес-проектов в западных кинокартинах (подробнее – «Важно!»).

«МОЖЕМ ПРИВЛЕКАТЬ ЛЮКА БЕССОНА»

К встрече по видеосвязи присоединился Боб Ван Ронкель – американский продюсер, бизнесмен и президент компании «Doors to Hollywood», который за последние 20 лет привез более 120 известных актеров, режиссеров, продюсеров и музыкальных групп в Россию и страны СНГ. Эти звезды были почетными гостями на кинофестивалях и различных мероприятиях, выступали с концертами, становились лицами рекламных и маркетинговых кампаний, а также выступали спикерами на деловых форумах. Так, в 2018 году он организовал выступление Ричарда Гира на глобальном форуме «Синергия» в Москве, а в 2019 привез Арнольда Шварценеггера выступить на подобном форуме в Санкт-Петербурге.

- Один из вариантов – это продакт-плейсмент (не явная реклама в фильмах товаров и компаний – Прим. «КП»), который может быть реализован в разнообразных формах. Это зависит от зоны ваших интересов. Можем привлекать Люка Бессона и других легендарных режиссеров и продюсеров, - сообщил Боб Ван Ронкель.

Как минимум два российских бизнесмена сразу же проявили интерес к предложению – мощный оператор деловой авиации и крупная компания, которая развивает новый косметический стартап. В ближайшее время предстоят детальные переговоры с продюсером. Но уже сейчас понятно, что санкционное давление Запада и противостояние России могут сыграть негативную роль в сотрудничестве.

«А НА БАЯНЕ ИГРАЕТЕ?»

- Сегодня присутствуют режиссеры, актеры, инвесторы и другие люди, которые непосредственно относятся к киноповестке. Планируем выбрать ряд проектов, которые получат софинансирование либо полное финансирование, - отметила председатель «КиноИнвестКлуба», президент фонда «Женщины России» Юлия Школенко.

- Я считаю, что одно из социально значимых задач бизнеса - поддержка культуры и искусства. В том числе и кинематографа. Также мы с коллегами готовы помогать талантливым режиссерам и продюсерам создавать такие кинопроекты, которыми могла бы гордиться наша страна, - отметила сопредседатель «КиноИнвестКлуба», генеральный директор, председатель совета директоров НПО Диагностические системы Регина Райнис.

Сопредседатели «КиноИнвестКлуба» Регина Райнис и Юлия Школенко. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

Сопредседатели «КиноИнвестКлуба» Регина Райнис и Юлия Школенко. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

Участники «КиноИнвестКлуба» рассмотрели восемь фильмов и сериалов, которым требуется инвестиции. Комедии, драмы, боевики, исторические фильмы... Многие проекты уже получили поддержку Фонда кино. Временами обсуждение картин напоминало капустник.

- Кастинг уже закрыт? – дама напористо интересовалась у продюсера Георгия Жидкова, который планирует снимать забавную комедию «Здравствуй, офис, Новый год»

- А на баяне играете?- ответил тот вопросом.

- Как раз на баяне умею, - со смехом призналась бизнесвумен.

- Тогда готовы предложить роль бухгалтера.

Но смех-смехом, а подавляющая часть фильмов и сериалов обсуждались всерьез, очень скрупулезно: из чего складывается бюджет, как собираются отбивать инвестиции, кто из актеров играет, количество съемочных дней, прокат в России и за ее пределами, есть ли гарантии возврата средств? И ведь не обманешь. Рядом сидят опытные кинопродюсеры и инвесторы, которые никому спуску не дают.

Помимо картины «Здравствуй, офис, Новый год» участники клуба обсудили возможность финансовой поддержки фильма-катастрофы «Одна» (он уже снят, но из-за пандемии прокат переносится с весны на осень 2022 года), драмы «Завербованный», сериала «Сделай шаг», исторического фильма «Сокровища Разина» и семейной комедии «Надо, Федя, надо!». Кто именно получит финансовую поддержку станет известно уже в ближайшее время.

ВАЖНО!

Основными задачами «КиноИнвестКлуба» являются:

Оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов;

Поддержка мастеров кино, специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии;

Аккумулирование средств для развития отечественной кинематографии, включая кинопроизводство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов, а также реализацию некоммерческих киномероприятий;

Содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии;

Привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа национальных фильмов.

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