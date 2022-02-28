«Готовы помогать талантливым режиссерам и продюсерам»: «Деловая Россия» поддержит кинематограф инвестициями

Участники «КиноИнвестКлуба» обсудили финансирование российских фильмов. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

25 февраля московское отделение «Деловой России» провело очередное заседание «КиноИнвестКлуба», который в конце 2021 года был создан для помощи российским продюсерам в привлечении инвестиций в создание фильмов и продвижения отечественных бизнес-проектов в западных кинокартинах (подробнее – «Важно!»).

«МОЖЕМ ПРИВЛЕКАТЬ ЛЮКА БЕССОНА»

К встрече по видеосвязи присоединился Боб Ван Ронкель – американский продюсер, бизнесмен и президент компании «Doors to Hollywood», который за последние 20 лет привез более 120 известных актеров, режиссеров, продюсеров и музыкальных групп в Россию и страны СНГ. Эти звезды были почетными гостями на кинофестивалях и различных мероприятиях, выступали с концертами, становились лицами рекламных и маркетинговых кампаний, а также выступали спикерами на деловых форумах. Так, в 2018 году он организовал выступление Ричарда Гира на глобальном форуме «Синергия» в Москве, а в 2019 привез Арнольда Шварценеггера выступить на подобном форуме в Санкт-Петербурге.

- Один из вариантов – это продакт-плейсмент (не явная реклама в фильмах товаров и компаний – Прим. «КП»), который может быть реализован в разнообразных формах. Это зависит от зоны ваших интересов. Можем привлекать Люка Бессона и других легендарных режиссеров и продюсеров, - сообщил Боб Ван Ронкель.

Как минимум два российских бизнесмена сразу же проявили интерес к предложению – мощный оператор деловой авиации и крупная компания, которая развивает новый косметический стартап. В ближайшее время предстоят детальные переговоры с продюсером. Но уже сейчас понятно, что санкционное давление Запада и противостояние России могут сыграть негативную роль в сотрудничестве.

«А НА БАЯНЕ ИГРАЕТЕ?»

- Сегодня присутствуют режиссеры, актеры, инвесторы и другие люди, которые непосредственно относятся к киноповестке. Планируем выбрать ряд проектов, которые получат софинансирование либо полное финансирование, - отметила председатель «КиноИнвестКлуба», президент фонда «Женщины России» Юлия Школенко.

- Я считаю, что одно из социально значимых задач бизнеса - поддержка культуры и искусства. В том числе и кинематографа. Также мы с коллегами готовы помогать талантливым режиссерам и продюсерам создавать такие кинопроекты, которыми могла бы гордиться наша страна, - отметила сопредседатель «КиноИнвестКлуба», генеральный директор, председатель совета директоров НПО Диагностические системы Регина Райнис.

Сопредседатели «КиноИнвестКлуба» Регина Райнис и Юлия Школенко. Фото предоставлены московским отеделением «Деловой России»

Участники «КиноИнвестКлуба» рассмотрели восемь фильмов и сериалов, которым требуется инвестиции. Комедии, драмы, боевики, исторические фильмы... Многие проекты уже получили поддержку Фонда кино. Временами обсуждение картин напоминало капустник.

- Кастинг уже закрыт? – дама напористо интересовалась у продюсера Георгия Жидкова, который планирует снимать забавную комедию «Здравствуй, офис, Новый год»

- А на баяне играете?- ответил тот вопросом.

- Как раз на баяне умею, - со смехом призналась бизнесвумен.

- Тогда готовы предложить роль бухгалтера.

Но смех-смехом, а подавляющая часть фильмов и сериалов обсуждались всерьез, очень скрупулезно: из чего складывается бюджет, как собираются отбивать инвестиции, кто из актеров играет, количество съемочных дней, прокат в России и за ее пределами, есть ли гарантии возврата средств? И ведь не обманешь. Рядом сидят опытные кинопродюсеры и инвесторы, которые никому спуску не дают.

Помимо картины «Здравствуй, офис, Новый год» участники клуба обсудили возможность финансовой поддержки фильма-катастрофы «Одна» (он уже снят, но из-за пандемии прокат переносится с весны на осень 2022 года), драмы «Завербованный», сериала «Сделай шаг», исторического фильма «Сокровища Разина» и семейной комедии «Надо, Федя, надо!». Кто именно получит финансовую поддержку станет известно уже в ближайшее время.

ВАЖНО!

Основными задачами «КиноИнвестКлуба» являются:

Оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов;

Поддержка мастеров кино, специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии;

Аккумулирование средств для развития отечественной кинематографии, включая кинопроизводство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов, а также реализацию некоммерческих киномероприятий;

Содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии;

Привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и показа национальных фильмов.