Белорусы не вышли на митинг «против» спецоперации на Украине. И вот почему

65 процентов участвовавших в референдуме проголосовали «За» Фото: REUTERS

Референдуму по новой Конституции Белоруссии жестоко не повезло. Он совпал с началом военной операции на Украине, причем его угораздило попасть в самый решающий момент. Именно в это воскресение внимание всего мира было приковано не к Минску, а маленькому Гомелю – где должны были начаться переговоры.

Поэтому в этот день все просто забыли о голосовании. Даже Лукашенко, такое впечатление, с удивлением обнаружил себя на избирательном участке и в своей речи у урны с бюллетенями ухитрился ни разу не упомянуть о смысле этого голосования. Все слова – только о войне. Белорусская оппозицию тоже разбудила русско-украинские бои, и противники Лукашенко рванули к местному Генштабу - протестовать.

Но таким образом оппозиция лишь подчеркнула - протестовать белорусы не хотят категорически. В Минске может люди и против спецоперации, но на сколько – не ясно. Смотришь, как 500 омоновцев гоняют 20 смельчаков по равнодушному Минску и думаешь – наверное, все-таки «за». Но когда весь проспект Независимости гудел клаксонами машин в протесте «против военной операции», начинаешь подозревать – а, может, и «против»?

Минск теперь труден для понимания. Он законсервировался. Он глух. Ко всем. В первую очередь – к власти. Хотя ей все равно. Ее, похоже, устраивает такой порядок вещей. Она и не надеется сойтись поближе с населением – это видно по халтурной пропаганде. Телевизор уныло разоблачает заговоры шпионов, и беспощадно эксплуатирует Великую Отечественную, заявляя, что любой критик Лукашенко – как минимум, сторонник фашизма. А молодежь, митинговавшая летом 2020-го – гитлер-югент.

Но с другой стороны Минск уже не слышит оппозицию, которая пытается докричаться до него из-за рубежа. Белорусам проблемы не нужны. Они вернулись в тихую, уютную внутреннюю иммиграцию и на любимые рельсы: дом-работа. И потому город неэмоционален. Здесь давно нет рок-концертов, местные театры, чьи труппы были разогнаны, народ перестал ходить, зато буйным государственным цветом расцветает фольклор и попса.

И люди в своей летаргии и оцепенении, конечно же, не заметили референдум. То есть они на него сходили, кто-то по привычке, кто-то, чтоб испортить бюллетень, но опять таки, по-белорусски, понимая – результат уже известен.

65 процентов участвовавших в референдуме проголосовали «За».

10 процентов «Против».

Следовательно 25 процентов бюллетеней признаны недействительными - то есть, все-таки испорчены.

Вы можете спросить – а в чем суть референдума? И не удивитесь. Для президента вводится ограничение в два срока, но Лукашенко может баллотироваться еще два раза. К президенту и правительству добавляется новый руководящий институт – Всебелорусское собрание, члены которого назначаются через трудовые коллективы (а значит самой властью). То есть, для народа не очень понятно, зато - мудро, хитро и не без тихой народной надежды, что Лукашенко таким тщательным образом готовит свой уход.

Но сегодня Минск уже и об этом забыл. Он стоит в очередях в банкоматы, и смотрит новости с Украины. И с белорусским спокойствием ждет – что будет дальше.

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