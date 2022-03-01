Метят в ВЭБ, бьют – по людям

Основная причина санкций — активная работа для людей Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских организаций и банков. Под ограничения попала и госкорпорация развития ВЭБ.РФ, которая финансирует строительство школ и замену автобусных парков в городах. Разбираемся – против кого на самом деле введены новые санкции.

МАСКИ СОРВАНЫ

ВЭБ.РФ включили в так называемый список SDN (Specially Designated Nationals List — специально назначенный национальный список). Это перечень лиц и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. В этот раз американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое ведет SDN, на удивление подробно объяснило причину включения в него российской госкорпорации.

По мнению OFAC, ВЭБ.РФ «играет уникальную роль в финансовой системе России как обслуживающий государственный долг России, источник финансирования экспорта и инвестиционных проектов с кредитным портфелем более 20 миллиардов долларов». Штаты отмечают, что госкорпорация «финансирует развитие национальной экономики России, в том числе масштабные проекты по развитию внутренней инфраструктуры и других отраслей, имеющих решающее значение для получения доходов в России». Еще один тезис из релиза OFAC не менее показателен: «Портфель активов ВЭБа на сумму 53 миллиарда долларов позволяет ему войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России».

Американцы уже не стесняются – если раньше (взять, например, санкции против Русала Дерипаски) штаты заявляли «наша цель – не люди, россиянам желаем только благо», то теперь США санкциями против ВЭБ.РФ напрямую бьют по людям, ради которых и строятся новые школы, выходят на маршрут новые трамваи и электробусы, модернизируются водоканалы в городах. Основная повестка ВЭБа в России – социальная. И кому плохо от развития аэропортов, морских портов, ввода современных фабрик и заводов? Уж точно не россиянам. Впрочем, разбором кто прав, а кто виноват, авторы санкционного пакета, похоже, не озадачивались. Под ограничения подвели даже футбольный клуб ЦСКА! Маски сорваны – и спорт у нас в эпицентре политики.

Впрочем, в ВЭБ.РФ санкции воспринимают без драмы. «Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов». Как отметили в госкорпорации, вводимые США ограничения «не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии - способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан».

ПРИОРИТЕТ – ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В РОССИИ

ВЭБ.РФ в первую очередь занимается развитием перспективных инновационных проектов на территории России, а не покупкой чего-нибудь за границей, - отметил в интервью «КП» доктор экономических наук Иосиф Дискин.

– В том числе микроэлектроники, которая уже позволяет развивать отдельные отечественные начинания».

Опрошенные РИА Новости и Прайм эксперты также не видят угроз для работы ВЭБ.РФ. По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, вероятно, госкорпорации придется переформатировать часть активов, но их доля невелика.

«Основной фокус деятельности ВЭБ.РФ — это внутренние проекты, инфраструктура. И в этом отношении предполагать каких-то существенных проблем не приходится. Что касается внешних проектов, ВЭБ.РФ не составит труда консолидироваться по торговым операциям, передать их на другие банки или изменить систему расчетов», — отметил эксперт.

ВЭБ.РФ вероятнее всего будет привлекать средства Центрального банка или корпораций для реализации проектов, убежден гендиректор компании «Спутник – Управление капиталом» Александр Лосев: «Эти санкции не смогут слишком затруднить деятельность ВЭБа, так скажем. То есть всегда можно будет найти выход, найти источники финансирования, найти проекты и найти схему финансирования проектов так, чтобы можно было привлекать иностранных участников без риска санкций».

В том, что для финансирования проектов в России достаточно средств в стране уверен и доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. «Говорить о высокой зависимости отечественной экономики от западных кредитов я бы уже не стал. Нас к этому подталкивали на протяжении последних лет. За последние годы сумели обходиться или во всяком случае преодолевать нехватку ресурсов за счет тех средств, которые доступны внутри российской экономики», - сообщил эксперт.