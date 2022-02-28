Дмитрий Песков: Санкции стран Запада лично против Путина сам он воспринимает индифферентно

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-... Как Владимир Путин относится к санкциям, которые вводятся непосредственно по отношению к нему? - поинтересовался журналист «Комсомольской правды» у официального представителя Кремля в понедельник, 28 февраля. - Потому что очень многие страны, начиная от Австралии, вернее, начиная от европейских государств и заканчивая Австралией, ввели санкции против самого Путина.

- Относится он (к этому) достаточно индифферентно, - заметил пресс-секретарь. - В санкциях содержится достаточно абсурдное положение о каких-то активах и так далее.

Но, всем известно, что никаких активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в виде прицепа (к легковому автомобилю. - А.Г.) и квартиры, значит, еще каких-то банковских вкладов, у президента нет.

Поэтому, относится он (к санкциям в свой адрес.- А.Г) достаточно индифферентно.

Но, если брать, с точки зрения решения проблем, - то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, весьма недальновидно.

Вот, наверное, то, что я хотел сказать.

- А могут быть у России какие-то зеркальные ответы в связи с санкциями, которые наложили на главу государства?

- Ответы России, я уже говорил, - они будут выстраиваться, главным образом, с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов.

- То есть, пока мы не планируем против кого-то конкретного вводить санкции, я имею в виду глав государств.

- То есть, я это и говорил.

- Нет, я говорю, пока не планируем?

- Мы будем делать то, что в наших интересах.

- Спасибо большое.