«Пляж и отель полные. А шлют проклятия мне!»: семьи Диброва, Бородиной заплатили за отпуск 2 миллиона, а их критикуют

Дмитрий и Полина Дибровы улетели на 17 дней на Мальдивы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезды в эти дни прекратили публиковать в социальных сетях не только картинки своей красивой жизни, но даже рабочие видео и фото. В минувшие выходные все звезды пели на творческом вечере Виктора Дробыша, в понедельник 28 февраля состоится музыкальная премия – однако артисты отказываются от красных дорожек, присутствия прессы и репортажей в соцсетях. Съемки в сериалах, развлекательных передачах, концертах идут – на перспективу. Пока знаменитости отказались от привычной трансляции своей жизни на публику. Все ждут новостей об общественно-политической ситуации. Если кто-то из звезд вдруг показывает «частичку» своего быта – тут же травля и оскорбления. Однако жизнь продолжается – в частных школах на этой неделе начались каникулы, поэтому понедельник звезды с детьми встречают на курортах, куда вылетели в минувшие выходные.

Дмитрий Дибров с сыновьями в бассейне на вилле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья телеведущего Дмитрия Диброва прилетела на Мальдивы на 17 дней. Дмитрий, Полина и трое их сыновей уже купаются и загорают на дорогом курорте. Полина Диброва оправдывается: «Мы никуда не убежали. Поездка была запланирована осенью. Предположить не могли что произойдет то, что произошло». В начале Диброва пыталась публиковать кадры комфортабельного отдыха, однако тут же получила: «Неужели нельзя было обойтись без демонстрации своего счастья…» После этого привычный для блогеров контент прекратился. 62-летний Дмитрий Дибров и его 32-летняя жена Полина к путешествию готовились заранее. На дом к супругам приезжал массажист, была диета, а у Полины еще и спорт. Теперь на пляже не стыдно раздеться. Правда зрителей нет – на острове все устроена так, что у каждой виллы свой огромный кусок пляжа и никого вокруг. За месяц до поездки семья переболела омикроном, поэтому на этот счет не волновались.

С виллы до пляжа Дибровы доходят за две минуты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этот раз Дибровы сняли сразу две виллы, расположенные рядом. На одной живут дети, на другой – взрослые. С утра ходят к океану, потом отдыхают у бассейна, перед ужином Дмитрий читает семье вслух Габриэля Маркеса. Температура воды и воздуха на Мальдивах сейчас: + 30. Аренда виллы в этом курортном отеле – 100 тыс. руб. в сутки. Семья сняла две виллы, но оплачивали они отдых еще осенью прошлого года, поэтому были скидки. Вместе с перелетом отпуск всей семьи на 17 дней стоит около 2 — 2,5 миллиона рублей

Дмитрий читает семье перед ужином Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Ксения Бородина с детьми и семьей подруги прилетела в ОАЭ. Отпуск также был запланирован заранее. В Дубае сейчас температура воздуха +27, температура воды +23. Бородина с детьми посещает детские парки аттракционов, пляж, бассейн. Ксении также приходится оправдываться за свой отпуск: «На пляже ни одного свободного места, отель заполнен людьми, но именно мне и моей семье надо было остаться дома по мнению некоторых моих подписчиков. Которые как оказалось меня ненавидят и шлют проклятия. Когда 8 лет назад я собирала помощь людям на Донбассе, мы отправляли машины с помощью, вы просто молчали… Я неоднократно собирала деньги на лечение деток из Украины, вашим же детям… Хватит заниматься разжиганием ненависти». Бородиной всегда завидовали, а теперь интересуются: «Полететь полетели, а как возвращаться будете? Пешком?» Но рейсы в ОАЭ сейчас летают по расписанию.

Ксения Бородина с детьми прилетела в ОАЭ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бородина отдыхает в одном из самых дорогих отелей Дубая. Учитывая раннее бронирование и перелет бизнес-классом, неделя отдыха звезды с детьми стоит – около 2 — 2,5 миллиона рублей.

Бассейн и пляж при отеле Бородиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А в это время экс-муж Ксении Бородиной и отец ее младшей дочери блогер Курбан Омаров путешествует по Италии. Он побывал в Милане, Венеции, Вероне и других городах. А вот когда прибыл на арендованном автор из Флоренции в Рим, то полицейская машина потребовала проследовать за ними. В участке полиции мужчину опросили – в том числе о цели поездки, дальнейших перемещениях. Московские адвокаты Омарова отправили своего итальянского коллегу на поддержку российского блогера. Билеты домой у него «сгорели» из-за закрытия авиасообщения с Европой, вернутся домой блогер сможет на вывозных рейсах.