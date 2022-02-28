В Москве разбили машину жены Дмитрия Диброва

Звёздная пара с тремя сыновьями живёт в элитном коттеджном посёлке "Успенские поляны" в подмосковном Лапино Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

32-летняя Полина Диброва — модель, победительница конкурсов красоты и четвертая супруга телеведущего Дмитрия Диброва. Звёздная пара с тремя сыновьями живёт в элитном коттеджном посёлке "Успенские поляны" в подмосковном Лапино. Дмитрий назвал резиденцию в честь своей супруги — "Villa Paulina". Свободное время супруги проводят именно там, но иногда по делам выбираются в город. Одна из таких поездок закончилась для Полины Дибровой неприятным инцидентом. Она припарковала свою Ауди А7 и отправилась по делам, а вернувшись увидела, что она разбита. Как это произошло никто не видел, девушке не удалось найти очевидцев. О случившемся она сообщила в полицию.

— Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля Ауди А7, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному факту полиция проводит проверку.

Кто-то врезался в автомобиль Полины Дибровой и скрылся с места ДТП

Дмитрий Дибров познакомился с Полиной на конкурсе красоты «Beauty of the Body», где телеведущий был членом жюри. Тогда девушке было всего 17 лет. Через 3 года отношений пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают трёх сыновей, и за годы совместной жизни успели пройти через многое. Два года назад Дмитрий Дибров перенёс инсульт, а Полина поддерживала супруга на пути к выздоровлению. Сейчас, по словам девушки, здоровье телеведущего не вызывает опасений.

Сама Полина попутно с материнством строит свою карьеру, она открыла на Рублевке женский клуб, её нередко можно увидеть на различных телеканалах. Девушка участвует в организации благотворительных мероприятий и различных конкурсов. В 2017 году Диброва стала победительницей конкурса «Миссис Россия», а год назад поделилась планами о создании книги, которая расскажет о телевидении глазами модели.