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В мире28 февраля 2022 11:59

Друзья России: за нас половина населения планеты

Не все поддержали санкции Запада против нашей страны
Антон ФОКИН
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Даже бразильский «тропический Трамп» Жанр Болсонару, которого считают типичным образчиком правого президента, не стал осуждать действия Москвы

Даже бразильский «тропический Трамп» Жанр Болсонару, которого считают типичным образчиком правого президента, не стал осуждать действия Москвы

Фото: REUTERS

Когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что «у России есть друзья в мире», то не лукавила. «КП» решила посмотреть на то, как страны, не относящиеся к Западу, отреагировали на военную операцию Москвы на Украине.

Возьмем самую населенную страну в мире - Китай. Власти страны отказались вводить какие-либо санкции против России, а западные рестрикции осудили. Официальные представители Поднебесной прямо заявили, что не стоит рушить мировой рынок энергоресурсов из-за Украины. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь посоветовал именно Вашингтону задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины.

Не осталась в стороне и второе по численности государство нашей планеты - Индия. Призвав к прекращению конфликта, Нью-Дели не стал осуждать Россию или вводить какие-либо санкции. А за сутки до спецоперации глава МИД Джайшанкар отметил, что «ситуация на Украине уходит своими корнями в постсоветскую политику и расширение НАТО».

Поддерживают нашу страну и на другом конце света в Западном полушарии. Венесуэла, Никарагуа и Куба, которые являются традиционными союзниками Москвы в регионе, выразили поддержку спецоперации российских силовиков на Украине.

Даже бразильский «тропический Трамп» Жанр Болсонару, которого считают типичным образчиком правого президента, не стал осуждать действия Москвы. Он заявил, что займет нейтральную позицию и не хочет вводить никаких ограничения, так как это может нанести ущерб двусторонней торговле.

Мало того, Грузия, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, решила не устанавливать каких-либо санкций. А Нацбанк страны объявил о готовности помочь грузинскому отделению ВТБ, если у него будут проблемы с деньгами. За последние годы Тбилиси экспортировал в РФ своих товаров на 5 миллиардов долларов, еще $850 миллионов оставили в Грузии наши туристы. Стоит ли терять такую прибыль?

Но не только Азия и Америка выступают против санкций. Пока держится и Сербия, которая сама испытала на себе удары НАТО в 1999 году. Президент Александр Вучич назвал антироссийскую позицию Запада лицемерной, напомним про бомбардировки Белграда со стороны тех, кто сейчас так печется о международном праве.

Если посчитать жителей стран, которые поддержали санкции, и тех, кто не стал влезать в эту авантюру, то окажется, что Запад остался в меньшинстве.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

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