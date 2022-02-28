Друзья России: за нас половина населения планеты

Даже бразильский «тропический Трамп» Жанр Болсонару, которого считают типичным образчиком правого президента, не стал осуждать действия Москвы Фото: REUTERS

Когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что «у России есть друзья в мире», то не лукавила. «КП» решила посмотреть на то, как страны, не относящиеся к Западу, отреагировали на военную операцию Москвы на Украине.

Возьмем самую населенную страну в мире - Китай. Власти страны отказались вводить какие-либо санкции против России, а западные рестрикции осудили. Официальные представители Поднебесной прямо заявили, что не стоит рушить мировой рынок энергоресурсов из-за Украины. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь посоветовал именно Вашингтону задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины.

Не осталась в стороне и второе по численности государство нашей планеты - Индия. Призвав к прекращению конфликта, Нью-Дели не стал осуждать Россию или вводить какие-либо санкции. А за сутки до спецоперации глава МИД Джайшанкар отметил, что «ситуация на Украине уходит своими корнями в постсоветскую политику и расширение НАТО».

Поддерживают нашу страну и на другом конце света в Западном полушарии. Венесуэла, Никарагуа и Куба, которые являются традиционными союзниками Москвы в регионе, выразили поддержку спецоперации российских силовиков на Украине.

Даже бразильский «тропический Трамп» Жанр Болсонару, которого считают типичным образчиком правого президента, не стал осуждать действия Москвы. Он заявил, что займет нейтральную позицию и не хочет вводить никаких ограничения, так как это может нанести ущерб двусторонней торговле.

Мало того, Грузия, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, решила не устанавливать каких-либо санкций. А Нацбанк страны объявил о готовности помочь грузинскому отделению ВТБ, если у него будут проблемы с деньгами. За последние годы Тбилиси экспортировал в РФ своих товаров на 5 миллиардов долларов, еще $850 миллионов оставили в Грузии наши туристы. Стоит ли терять такую прибыль?

Но не только Азия и Америка выступают против санкций. Пока держится и Сербия, которая сама испытала на себе удары НАТО в 1999 году. Президент Александр Вучич назвал антироссийскую позицию Запада лицемерной, напомним про бомбардировки Белграда со стороны тех, кто сейчас так печется о международном праве.

Если посчитать жителей стран, которые поддержали санкции, и тех, кто не стал влезать в эту авантюру, то окажется, что Запад остался в меньшинстве.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в «особый режим»

Россия перевела в особый режим свое самое мощное оружие (подробности)

Письма с Украины: Мы 8 лет ждали прихода России. Только бы не назад

Жители Незалежной рассказали журналисту kp.ru Александру Коцу, как относятся к военной спецоперации (подробности)

В ТЕМУ

«Верхняя ступень финансовых санкций»: Запад замораживает активы Центробанка России, чтобы обрушить рубль

Похоже, США с союзниками включают тяжелую экономическую артиллерию (подробности)

ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов: что это значит для пассажиров и авиакомпаний

Россия наверняка ответит аналогичными санкциями (подробности)