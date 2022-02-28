Шойгу: ядерные силы перешли на боевое дежурство усиленным составом

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Зарубежных экспертов эта новость шокировала. В иностранных СМИ появились истеричные заявления об очередной агрессии России. Однако, они не объясняют почему Европе закрыла для полетов российских самолетов свое небо.

А ведь это и есть прямая угроза России. Это делается, чтобы системы противовоздушной обороны не перепутали крылатую ракету с самолетом. Выходит, что там к чему-то готовятся?

Ранее в Минобороны России заявили, что в атаке на 82 украинских военнослужащих, которые сложили оружие на острове Змеиный могли принимать участие стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер".

"Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России", - отметили в Минобороны России.

Выходит, что США и Великобритания фактически уже стали участниками Сил специальных операций на Украине?

Никто не знает, как далеко авантюризм военной верхушки Вашингтона и Лондона позволит им зайти. Береженого бог бережет.