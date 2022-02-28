Ответы на три наивных вопроса о спецоперации России на Украине

Наступление наших союзных ДНР и ЛНР при поддержке нашей артиллерии на оборонительные позиции засевших в них украинцев не везде развивается равномерно Фото: REUTERS

1. Как в целом можно оценить результаты первых дней спецоперации?

Первый и главный результат – мощный удар Российской армии по военной инфраструктуре Украины. Ведь именно в этом заключается одна из главных целей операции – демилитаризация соседней страны. Количество ракетных и бомбовых ударов по наиболее важным объектам украинской армии возросло в примерно в 10 раз. И вот вам результат: поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 56 радиолокационных станций. А в целом с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Наступление наших союзных ДНР и ЛНР при поддержке нашей артиллерии на оборонительные позиции засевших в них украинцев не везде развивается равномерно. На одних участках «фронта» наши подразделения и части продвинулись на 50 и более километров, а на других – 5-6 км. Продолжается блокирование больших населенных пунктов и окружение крупных группировок противника. На ряде участков украинские военные складывают оружие большими группами. На Донбассе противник не прекращает обстрелы городов и сел. Несмотря на большие потери в живой силе, личный состав некоторых украинских частей и подразделений продолжает сопротивление, К сожалению, есть потери и с нашей стороны. Есть случаи зверских издевательств над нашими солдатами и офицерами, попавшими в плен. Политическое и военное руководство Украины приняло решение в массовом порядке раздать стрелковое оружие местным жителям, а также выпущенным из тюрем гражданским и военным преступникам.

2. Чем отличается тактика ведения боевых действий украинцев и войск НАТО во время войн на Ближнем Востоке и в Азии?

Тут скорее надо говорить о сходстве такой тактики. Скажем, и украинские, и американские вояки умеют беспощадно бить по мирным людям и сугубо гражданским объектам. Вспомните, как зверски США били по Югославии, а украинцы и сегодня продолжают бить по городами селам Донбасса. Американцы только в результате одного «ошибочного» авиаудара убили больше 100 афганцев, собравшихся на свадьбу. Я уже не говорю о так называемых «ковровых» бомбежках авиации США, когда исчезали в разрывах целые населенные пункты. Как американцы, так и украинцы наносили артиллерийские и авиационные удары по населенным пунктам, а затем врали, что это сделали их противники. Как американцы, так и украинцы применяли запрещенные боеприпасы (фосфорные бомбы). Как американцы, так и украинцы использовали самые вероломные приемы лжи в информационной войне.

3. Какие военные цели на Украине в ходе специальной операции уничтожались в первую очередь?

Прежде всего такие цели, которые нарушали управление войсками, лишали их возможности использовать свое наиболее эффективное оружие, пополнять боеприпасы и горючее, противодействовать нашей авиации. Это штабы, крупные опорные узлы и группировки войск, радиолокационные станции и аэродромы. Кстати, были нанесены удары и по тем военным объектам и на Украине, которые создали или создают специалисты США и их союзники. Уже в первые часы специальной военной операции Российская армия нанесла высокоточные удары по одному из важных военных объектов на Украине - будущей базе ВМС НАТО в Очакове. Ее строили американцы, но в финансировании объекта принимали участие и британцы. Это, по сути, пункт оперативного управления кораблями Украины (которых уже нет!) и НАТО в Черном море, а заодно и мощный центр военно-технической разведки (там до Крыма 150 километров). Теперь на месте этого пункта – разбитый нашими «Калибрами» щебень и рваное железо.

Такой же удар достался и еще одному военному объекту НАТО под Николаевым. А всего 9 военных баз и объектов на Украине, где засели иностранные спецы, получили мощный «тротиловый привет». Но НАТО не унимается, - грозит новыми поставками оружия и боеприпасов на Украину через Польшу и Румынию. Но дойдут ли «караваны» до адресата?

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Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

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