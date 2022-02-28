Российские банки не будут штрафовать заемщиков за просрочки

Непонятно пока как заемщики будут доказывать, что они пострадали именно из-за санкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», - говорится в сообщении, которое Центробанк опубликовал в понедельник.

Правда, конкретные меры поддержки пока не объявлены. Но они могут быть похожи на «пандемические», которые применялись в 2020 году. Тогда заемщикам разрешали брать кредитные каникулы. То есть не платить по займам в течение полугода. При этом банки не имели права в этот период начислять проценты, а также собирать пени и штрафы. Срок кредита просто продлевался на полгода.

Непонятно пока и то, как заемщики будут доказывать, что они пострадали именно из-за санкций. Если опять же вернуться к практике 2020 года, тогда это означало следующее. Кредитные каникулы заемщик мог попросить, если он безработным или его доходы упали более, чем на 30%. Возможно, в этот раз будет так же.

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