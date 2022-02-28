Минобороны: в операции на Украине не участвуют срочники

В операции по демилитаризации и денафикации Украины участвуют взрослые люди, с боевым опытом, который они получили в Сирии Фото: REUTERS

Украинские социальные сети пестрят видеороликами, где украинские актеры играют роль захваченных российских солдат. На кадрах молодые украинские националисты, которым с трудом удается играть солдат срочников.

Это уже так надоело смотреть российским военным, что официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил: "В специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава."

От себя отметим, что в операции по о демилитаризации и денафикации Украины участвуют взрослые люди, с боевым опытом, который они получили в Сирии. Да, еще есть казаки, ополченцы, которые будут поддерживать порядок в освобожденных населенных пунктов.

- Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил России, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни, - отметил Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что Россия никогда не начинает военные действия, они их завершает: "Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает."

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя.

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