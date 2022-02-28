Юбилейный фестиваль Башмета в Сочи вышел неоднозначным: итальянцы отменили гастроли, но обещал приехать Стинг

В самый разгар фестиваля случились украинские события и это не могло не отразиться на концертах. Фото: Алексей Молчановский, предоставлено пресс-службой РКА

По логике вещей в этом году фестиваль должен был радостно-юбилейным, поскольку проводится в пятнадцатый раз. Но вмешались обстоятельства. За объявлением событий на Украине последовал транспортный коллапс. 24 февраля Сочинский аэропорт объявил, что не будет работать до второго марта.

"Мы вывезем всех", - обещала пресс-служба фестиваля, однако перепугавшиеся журналисты бросились покупать стремительно исчезающие билеты на поезда. Сочинские таксисты, воспользовавшись ситуацией, предлагали подбросить до Москвы за сто тысяч рублей. Правда, уже к вечеру авиасообщение наладилось. Рейсы, хотя и переносились, но не отменялись. А полет от Сочи до Москвы вместо обычных двух с половиной часов занимал четыре, так как рейсы следовали теперь через Казахстан.

Изменения коснулись и программы. 26 февраля не прилетел в Сочи итальянский барочный коллектив Giardino Armonico, отдуваться за который пришлось камерному ансамблю "Солисты Москвы".

А за день до этого со слезами на глазах отыграла премьерный спектакль "Ибсен. Recycle" актриса Ольга Ломоносова.

- Мне сложно, потому что сестра сейчас находится в Киеве, брат в Донецке. С ними все в порядке, они держатся, но я не знаю, как им помочь, - сказала актриса. (Кстати, сама Ольга родом из Донецка).

Под стать событиям получилась и заключительная премьера спектакля. Действие "Ибсен.Recycle" происходит на фоне серых тюремных стен, где коротает последние часы религиозный фанатик, приговоренный к смерти. Перед казнью ему дают таблетку, которая позволяет вернуться в воспоминания и поговорить с теми, кого он обидел. Спектакль по произведениям Ибсена "Пер Гюнт" и "Брандт" вышел необыкновенно мрачным и тяжелым, а оригинальная музыка Валерия Воронова с акцентом на ударную группу только усилила чувство тотального беспросвета.

Впрочем, в этом сезоне вообще все спектакли оказались как на подбор "воодушевляющими". Премьерой фестиваля стала постановка "Кроткая" по Достоевскому, главную роль в которой сыграл Сергей Гармаш. Это история о мужчине-абьюзере, который от сильного чувства становится тюремщиком любимой женщины. Инициатором постановки был сам Гармаш и сыграл так мощно, что многие журналисты заподозрили в истории "Кроткой" что-то личное. На наводящие вопросы актер отвечать не стал, а вот Юрий Башмет признался, что до инициативы актера произведение не читал, но, прочитав, две недели не мог прийти в себя. (Можно вообразить, раз уж маэстро не может прийти в себя, то что говорить о нас грешных).

Фото: Алексей Молчановский, предоставлено пресс-службой РКА

Свою лепту в общее невеселое дело внесла и выставка, расположившаяся в Зимнем театре. Все годы до этого привозили нечто легкое и воодушевляющее, типа пляжной моды, как это в прошлом году, но на сей раз Литмузей "порадовал" Сочи достоевщиной: театр "украсили" объемные картонные иллюстрации к произведениям Достоевского с фигурами в человеческий рост. Некоторые иллюстрации были сделаны как тантамарески, так, что можно было засунуть голову в отверстие и запечатлеть себя в виде какого-нибудь героя Федора Михайловича.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Вообще литературная составляющая в этом году не сложилась. На балетном вечере памяти Стравинского и Дягилева провалился актер, изображавший Стравинского-конферансье. Вместо дневниковых записей Стравинского прозвучало непонятно что, потому что актер не выучил текст. Не лучше обстояли дела и с поэтической частью. Несколько лет назад в Сочи осуществили интересную задумку, "поженив" композиторов и поэтов. Во время фестиваля молодые музыканты писали музыку на стихи молодых поэтов и в финале проводился турнир, на котором определялся автор-победитель. На сей раз турнир и выступления поэтов не встретили такого интереса, как это было на заре проекта. Понять зрителей несложно: отсутствие ротации и приезд одних и тех же лиц из года в год сделали свое черное дело.

К тому же куда-то пропали и интересные лекции о литературе. Ни русиста Максима Кронгауза, ни поэта Максима Амелина в Сочи не наблюдалось, зато их место заняла дама из самодеятельности, педалирующая внимание на собственных проблемах, в том числе, с алкоголем и семейного характера.

Остается сожалеть, что Юрий Башмет не заглядывает на поэтические выступления. А ведь мог бы подивиться и заодно что-то посоветовать (советует же молодым композиторам: "Пишите больше, пишите лучше").

К счастью, знамя из ослабевших рук отечественной поэзии подхватил новый проект фестиваля - Клуб профессионального слушателя. Сессии клуба блистательно вела музыкант и лауреат премии "Просветитель" Ляля Кандаурова. Про то, что Ляля прекрасно читает лекции, посвященные композиторам, - было известно давно, но в ходе работы клуба ведущая проявила себя еще и как великолепный журналист. Публичные беседы с композитором Валерием Вороновым, директором Литературного музея Дмитрием Баком были достойны всяческих похвал.

Не подкачала и музыкальная составляющая. Помимо концертов и спектаклей, это касалось и работы департаментов народных и духовых инструментов, где для местных музыкантов проводят мастер-классы столичные и зарубежные исполнители.

Фото: Алексей Молчановский, предоставлено пресс-службой РКА

Несмотря на сложности, в Сочи успели выступить и благополучно улететь на родину Эмир Кустурица и зарубежные балетные труппы (отдельно отмечу блестящее музыкальное сопровождение балета, за которое отвечали скрипач Максим Ашуров и пианистка Елена Кузнецова).

За пятнадцать лет существования здесь фестиваля Зимний театр Сочи стал престижной международной площадкой. Например, в этом году интерес к фестивалю проявлял сэр Пол Маккартни. Музыкант даже мог бы даже прилететь, однако, как рассказал Башмет, "вопрос уперся в цифры".

- С Маккартни приезжает целая команда. Это все очень дорого, за эти деньги можно еще один фестиваль провести, - пожаловался Юрий Абрамович и обмолвился, что вел переговоры со Стингом. Шанс увидеть и услышать Стинга на будущий год есть, "если он будет не потив, если он все еще будет". Во всяком случае, до известных событый музыкант тоже сильно интересовался сочинским вопросом.

Ну а вообще, что будет в следующем году - никому неизвестно и повлиять мы не в силах. Как справедливо сказала актриса Ольга Ломоносова, сейчас в наших силах только одно: "По возможности меньше паниковать и вместо этого - заниматься своим делом". Что-то добавлять к этому ценному совету излишне.